El líder del CJNG y la historia del ataque a Omar García Harfuch

El ataque contra Omar García Harfuch en 2020 fue atribuido al CJNG, con detención de uno de sus sicarios.

Por El Universal

Febrero 22, 2026 05:20 p.m.
A
El líder del CJNG y la historia del ataque a Omar García Harfuch

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 22 (EL UNIVERSAL).- La mañana de este 22 de febrero, fuerzas del Ejército Mexicano, en coordinación con otras dependencias de seguridad, abatieron durante un operativo en Tapalpa, Jalisco, al narcotraficante Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", considerado por autoridades mexicanas y estadounidenses como uno de los criminales más buscados y peligrosos del mundo.

CJNG abatido Nemesio Oseguera Cervantes en operativo militar

El Cártel Jalisco Nueva Generación, del que Oseguera Cervantes era fundador y líder, es responsabilizado por numerosos homicidios contra grupos rivales y ataques contra fuerzas de seguridad mexicanas, además de presuntos intentos de asesinato contra funcionarios públicos.

Detalles del atentado contra Omar García Harfuch

Entre uno de esos intentos se encuentra el de Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

La mañana del pasado 26 de junio de 2020, García Harfuch fue víctima de un atentado en la colonia Lomas de Chapultepec, Miguel Hidalgo. El mismo funcionario atribuyó la agresión al CJNG.

La emboscada ocurrió cerca de las 18:30 horas, cuando alrededor de 28 sicarios provenientes de Jalisco, Nayarit, Chihuahua, Michoacán, Ciudad de México y un colombiano ejecutaron el plan. Cabe destacar que una semana antes Harfuch había sido amenazado de muerte.

La agresión contra el funcionario dejó como consecuencia a tres personas muertas, cinco lesionadas, 19 detenidas y cientos de casquillos de alto calibre percutidos sobre Paseo de la Reforma y Monte Blanco.

Tras la agresión se logró la detención de José Armando "N", "El Vaca", acusado de ser el autor intelectual de la emboscada, así como uno de los principales sicarios del cártel.

