El papa, invitado a México: CSP

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Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum insistirá al Vaticano y al cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado de la santa sede, para que el papa León XIV visite México, en el marco de su gira por Latinoamérica del 6 al 17 de noviembre en la que recorrerá ciudades de Uruguay, Argentina y Perú.

"Lo hicimos por carta en su momento, después el 12 de diciembre tuve la oportunidad de hablar con el Papa y ahora que recibimos esta visita es muy importante, vamos a insistir en la visita del Papa a México. En esta discusión que estamos haciendo, además de lo que significa para el pueblo católico, hoy el Papa también representa una visión de un debate que hemos estado dando aquí relacionado con las plataformas digitales y la inteligencia artificial", expresó.

Durante la conferencia matutina de este miércoles 5 de agosto, la mandataria destacó la carta encíclica "Magnifica Humanitas" que publicó el papa en mayo, en la cual expresa los desafíos que representa la inteligencia artificial y el avance de tecnologías.

La presidenta recibió este miércoles en Palacio Nacional al secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, con quien sostuvo un encuentro en el que abordaron temas relacionados con el desarrollo ético de la inteligencia artificial, así como los llamados del papa León XIV a la paz, la fraternidad y la solidaridad entre las naciones.

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El pasado martes, Pietro Parolin expresó su cercanía a las madres buscadoras de personas desaparecidas en México y destacó su perseverancia al asegurar que "nada puede impedirles" hacer todo lo posible por encontrar a sus hijos, durante una misa celebrada en la Basílica de Guadalupe. Comparó a las madres buscadoras con la mujer cananea del Evangelio, cuya fe y determinación fueron recompensadas por Jesús.