Maru Campos rechaza reforma a lineamientos de audiencias

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CHIHUAHUA, Chih., agosto 5 (EL UNIVERSAL).- La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, criticó la tarde de este miércoles por medio de un video en sus redes sociales, la iniciativa y los lineamientos de Derechos de las Audiencias presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum, y acusó de censura al Gobierno Federal.

¿Qué declaró Maru Campos sobre la reforma a los lineamientos de audiencias?

De acuerdo con lo que la gobernadora explicó en el video, el Gobierno Federal pretende que el Ejecutivo decida qué información es verdadera y quién puede difundirla en un intento de censura.

"Llevamos ya ocho años en los que el poder ha polarizado al país, en los que se etiqueta como mentira o traición a la patria a quien piensa distinto o critica al gobierno. En los que hay una conferencia diaria dedicada a señalar como mentirosos a los que critican al gobierno. ¿Y ahora ellos van a decidir qué es información y qué es opinión?", criticó Campos Galván en su video.

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Impacto en la comunidad y defensa de la libertad de expresión

Aseguró que como el gobierno federal es incapaz de convencer a la ciudadanía, por lo que ahora buscan censurar.

"Al titular del ejecutivo le decimos con toda claridad, no se defiende la democracia pretendiendo decirle a la gente qué es verdad y qué es mentira. La democracia se defiende garantizando que muchas voces puedan expresarse, aunque incomoden. Ese es el corazón del Estado de Derecho. En México luchamos por décadas para dejar atrás la etapa del gobierno omnipresente y censurador. Hoy estamos nuevamente frente a esa amenaza", añadió.

En su video cuestionó también cómo sería tratado el caso de Rocha Moya o Marina del Pilar, los cuales afirmó siguen impunes, y en su caso se trataría de una opinión, información o desinformación.

"Esta reforma no protege a las audiencias, protege al gobierno y con ella amenaza la libertad de expresión de locutores, editorialistas, reporteros, medios e informadores. Después irán por quien decida opinar diferente en las redes o en la calle".

Por último, pidió que no se avance en este proyecto, que se defienda la libertad de expresión, la prensa libre, así como el presente y el futuro de todo México.