El trabajo de cuidados es de los menos "reemplazables" por la IA

Ciudad de México, 25 feb (EFE).- En medio del auge de la inteligencia artificial (IA) y la transformación del mercado laboral, especialistas urgieron este miércoles a revalorar el trabajo de cuidados, al advertir que se trata de una de las labores menos "reemplazables" por la tecnología.

Durante la cumbre Decididas Summit 2026 en la capital mexicana, Diana Rodríguez Franco, asesora especial en Género y Diversidad para el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), planteó la urgencia de ver el cuidado como un "bien común" y no como una responsabilidad asignada a las mujeres.

En un contexto global marcado por el avance de la IA, Rodríguez Franco sostuvo que el debate no debe centrarse únicamente en los empleos que podrían desaparecer, sino en aquellos que no pueden ser sustituidos.

"Tenemos que preguntarnos cuáles son las habilidades que permanecerán y a qué trabajos les asignamos valor y dignidad", señaló.

La especialista consideró que el actual 'boom' de la inteligencia artificial representa un momento único para impulsar un cambio cultural similar al que provocó la pandemia, cuando el cierre de escuelas y centros de atención hizo visible el papel fundamental del cuidado en los hogares.

"Así como la pandemia nos obligó a hablar de qué es el cuidado y cómo sostiene la vida, hoy la inteligencia artificial nos obliga a preguntarnos cuáles son los trabajos que no se pueden reemplazar", explicó.

En ese sentido, cuestionó que habilidades como la empatía, la capacidad de adaptación o incluso el acompañamiento físico, como "poder dar un abrazo", sigan clasificándose como "blandas", cuando en realidad constituyen competencias centrales para las economías del presente y del futuro.

"Si aprovechamos este momento, podemos mostrar que el trabajo de cuidado no es reemplazable y que esas mal llamadas habilidades blandas son, en realidad, las habilidades duras de hoy", afirmó.

Desde una perspectiva económica, añadió, "es inteligente invertir en cuidado".

Por su parte, Alexandra Haas, directora de Oxfam México, señaló que "los cuidados son una revolución" y advirtió que hoy siguen recayendo principalmente en mujeres.

Recapituló que un reciente informe de Oxfam México encontró que las mujeres más pobres en el país dedican más de 11 horas al trabajo no remunerado de cuidados, siendo ellas quienes más cargan con esta responsabilidad, que debería ser compartida entre los géneros y clases sociales.

En tanto, Marcelina Bautista, fundadora del Centro Nacional para la Capacitación Profesional y Liderazgo de las Empleadas del Hogar (CACEH), indicó que aunque hoy las empleadas domésticas ya tienen derecho a la seguridad social, esta ley pocas veces se traduce a la realidad.

Señaló que de más de tres millones de empleadas del hogar en México, cerca de 50.000 cuentan con prestaciones como el seguro social.

"No estamos poniendo al centro la dignidad humana de las trabajadoras del hogar", advirtió, al tiempo que lamentó que este trabajo siga sin ser realmente valorado por la sociedad.

La capital mexicana alberga del 25 al 27 de febrero 'Decididas Summit 2026', una cumbre para promover el liderazgo femenino en Latinoamérica, donde sólo el 15 % de los cargos directivos son ocupados por mujeres. EFE

