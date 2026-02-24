El tratamiento médico de "El Mencho" hallado en su refugio

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 24 (EL UNIVERSAL).-

, el michoacano buscado dentro y fuera del país por las autoridades, fue

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

el 22 de febrero de 2026, tras durar casi 11 años a la cabeza del hampa más poderosa en México, a la par del Cártel de Sinaloa, uno de sus antagónicos.", como era conocido, fueen, tras ser herido de gravedad durante el operativo para "cazarlo", no obstante, falleció mientras era trasladado para recibir atención médica en unde la Ciudad de México.Teníay unaque no lo mató y no lo orilló a dejar eldel(CJNG).Como diversos integrantes del gremio, el capo contaba con una su servicio que mandó construir en la comunidad de, en el municipio de, Jalisco, uno de los principales bastiones del "cártel de las cuatro letras", para atender los males que le aquejaban.Laque mermó almexicano más importante de los últimos tiempos tenía nombre:Enobtuvieron información de que "", de entonces 54 años, tenía este padecimiento, lo que deterioró su salud y dificultó su refugio en zonas serranas del estado de Jalisco, Michoacán y Colima.En un recorrido que realizó EL UNIVERSAL en el exclusivo fraccionamiento campestre, elde Oseguera Cervantes, se lograron captar diversos artículos que amenizaban la estancia del líder criminal; losno podían faltar, y en una hielera se hallarony ampollas de, fabricado por el laboratorioLtd.-----¿Para qué enfermedades se usa elEl laboratorio describe alcomo "el antioxidante más poderoso del cuerpo"; la fórmula con, según indica la farmacéutica, es una proteína necesaria para neutralizar las especies reactivas de oxígeno, pero también para la regeneración de otros antioxidantes, además de ser considera necesaria para la óptima eliminación de sustancias tóxicas del cuerpo.También señala que se recomienda administrar unacuando el desequilibrio REDOX está presente en el organismo como por ejemplo: en el proceso de; en enfermedades inmunitarias, ya sea deficiencia o autoinmunes; pacientes con daño hepático; casos de post-infarto cardiaco; diabetes mellitus;, como por ejemplo el Alzheimer, Parkinson, demencia senil, etcétera; toxicidad por mercurio o cadmio; personas deportistas; post-traumáticos; post-quirúrgicos, entre otros.-----Así llevaba suLa caja conencontrada en el congelador de "" teníaprecisas de cómo utilizar el medicamento. Usando, lasa mano era las siguientes:En la primer semana: 1 el martes y 1 el juevesSiguiente semana: 1 el miércolesSiguientes 2 semanas 1 el miércolesA los otros 15 días otra el miércolesA los otros 15 días 1 más el miércolesLa caja indica en idioma inglés que el tratamiento pertenece al, con fecha de elaboración dey de caducidad de