Elefante marino llega a playa "Los Ayala" en Nayarit en buen estado

El elefante marino avistado en Playa Los Ayala, Nayarit, se encuentra en buen estado según la Profepa.

Por El Universal

Enero 28, 2026 03:40 p.m.
A
Elefante marino llega a playa Los Ayala en Nayarit en buen estado

CIUDAD DE MÉXICO, enero 28 (EL UNIVERSAL).- La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), informó que el elefante marino que apareció en Playa Los Ayala en Compostela, Nayarit, se está desplazando hacia la zona de oleaje.

Profepa señaló que dio seguimiento y vigilancia preventiva al ejemplar, además de constatar que se encuentra en buenas condiciones de salud.

También brindó distancia preventiva al ejemplar y orientación a los visitantes del lugar e indicó que probablemente retornará al mar de manera natural.

De acuerdo con el informe de Profepa, el elefante marino únicamente salió a descansar, y que esto es una conducta común en la especie.

