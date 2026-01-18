Eliminarán 4 mil ambulantes del CH

CIUDAD DE MÉXICO.- La jefa de Gobierno, Clara Brugada, adelantó que en el Plan de Reordenamiento del Espacio Público para la recuperación de las calles del Centro Histórico habrá una sustancial reducción del comercio informal que abarca casi 4 mil personas, incluyendo a toreros.

Al encabezar un evento en el que se informó del aseguramiento de más de 50 mil vapeadores y cigarrillos electrónicos en calles del Centro, la mandataria explicó que el 22 de enero se informará de una de las grandes acciones que se ha venido trabajando en 2026, que es el ordenamiento de la vía pública.

"Queremos un gran Centro Histórico, sí como un motor del gran comercio de la Ciudad de México y del país, y lo queremos libre de mercancía ilegal.

"Estaremos pensando seguramente hacer una exposición de en qué consiste este proyecto, pero sustancialmente se trata de la reducción sustancial de comercio en vía pública, tanto de comercio como de lo que se les llama toreros en vía pública, y estoy hablando de casi 4 mil comerciantes y toreros", dijo.

Señaló que el Plan Maestro para el Reordenamiento del Centro Histórico parte de una política pública sostenida para el mejoramiento de una de las zonas más emblemáticas de toda la ciudad y el país, misma que contempla la disminución y erradicación del comercio ilegal en calles y avenidas.

Además de que constará de ocho ejes fundamentales: habitabilidad, repoblamiento y vivienda; movilidad, infraestructura y espacio público; gestión de riesgos; economía y medioambiente; patrimonio histórico y cultural; cultura y turismo; seguridad, y gobernanza.

Actualmente, los ambulantes en el Centro Histórico descansan tras la venta de diciembre.