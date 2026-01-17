Operaciones militares en el Pacífico no afectan vuelos en México: SICT

La Administración Federal de Aviación (FAA por sus siglas en inglés) de Estados Unidos (EU) lanzó este viernes una advertencia de seguridad por posible actividad militar aérea en el Pacífico, por lo que hizo un llamado a sus operadores para volar con precaución en dicha zona a cualquier altitud.

"Se recomienda a los operadores estadounidenses que tengan precaución al operar en las áreas sobre el agua en el océano Pacífico en la región de información de vuelo de Centroamérica, debido a actividades militares e interferencias del Sistema Global de Navegación por Satélite", indicó la FAA en su aviso.

De acuerdo con la dependencia estadounidense, las posibles actividades militares conllevan "riesgos potenciales para las aeronaves a todas altitudes, incluyendo durante el sobrevuelo y las fases de llegada y salida" de todos los vuelos.

La FAA apuntó que esta alerta de seguridad es aplicable a "todas las transportistas aéreas y los operadores comerciales estadounidenses", así como a cualquier persona con un certificado de vuelo emitido por la Administración. Las únicas excepciones son las aeronaves matriculadas en EU para empresas transportistas extranjeras.

Alerta no afectará vuelos en México: SICT

Tras el aviso de la Administración Federal de Aviación de EU, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) lanzó un comunicado para informar a la población que dicha alerta no tendrá ninguna implicación operativa para las aerolíneas y operadores mexicanos.

"Es importante notar que este Notam [Notice to Airmen] no constituye una prohibición, sino una medida de precaución orientada a reforzar la atención y el cuidado en la operación aérea dentro de determinadas regiones del espacio aéreo. No existen implicaciones operativas ni restricciones para México, ni para aerolíneas u operadores mexicanos", precisó la SICT.

La dependencia mexicana añadió que el aviso es similar a otros Notam que la FAA ha lanzado previamente para la región del Caribe, y que ahora se extiende hacia el Pacífico.

Por último, reiteró que no existe "afectación alguna para la aviación civil en México, ni cambios en las condiciones de operación del espacio aéreo nacional", e indicó que se mantiene en constante comunicación con las autoridades aeronáuticas internacionales con el propósito de dar seguimiento a este tipo de alertas.