CNDH exige reparación por muerte materna en hospital de Sonora

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), encabezada por Rosario Piedra Ibarra, exigió al IMSS Bienestar la reparación integral del daño por un caso de violencia obstétrica que derivó en la muerte de una mujer embarazada, en Sonora, en el año 2024.

En la recomendación 12/2026, detalló que el fallecimiento de la mujer ocurrió por inadecuada atención médica en el Hospital General de Cananea.

La víctima, quien llevaba 36 semanas de gestación, acudió el 8 de agosto de 2024 a ese hospital, debido a que presentaba contracciones uterinas y otros malestares.

De acuerdo con lo reportado por la Comisión Nacional, la mujer fue hospitalizada inicialmente del 8 al 10 de agosto de ese año, en donde personal médico omitió brindarle manejo clínico por cervicovaginitis.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Días después, agregó, del 14 al 15 de agosto ingresó de nuevo por ruptura prematura de membranas y trabajo de parto en fase latente. Sin embargo, no identificaron que se trataba de un embarazo de alto riesgo, lo que vulneró su salud hasta su fallecimiento.

"En este caso, la CNDH contó con elementos para determinar violaciones a los derechos humanos de la víctima a la vida, a la protección de la salud materna y a una vida libre de violencia obstétrica", condenó.

Además, denunció que hubo violaciones a los derechos humanos al proyecto de vida en agravio de siete personas más, a la protección de la vida familiar de dos y a la integridad personal de una más.

Según la Comisión Nacional, la atención médica brindada careció de disponibilidad, al no contar con los recursos suficientes para atender la urgencia obstétrica que experimentó la víctima, aunado a la falta de calidad en los servicios que le proporcionaron.

"Se documentaron diversas omisiones, retraso en su diagnóstico y dilación por parte de cinco personas médicas de ese hospital (...) Los hechos conllevaron a una ruptura familiar y propiciaron un indudable impacto en la espera psicosocial de las personas víctimas indirectas", lamentó.

Por los hechos, exigió al IMSS Bienestar reparar el daño causado a las víctimas indirectas, con atención psicológica y tanatológica, además de colaborar en las investigaciones que se realicen para deslindar responsabilidades.

Finalmente, la CNDH hizo un llamado a diseñar e impartir un ciclo de formación en materia de derechos humanos, con la finalidad de otorgar atención médica integral, con calidad y desde una perspectiva de género.