Clausuran bar en Los Cabos tras intoxicación de ocho personas

LOS CABOS, BCS, abril 7 (EL UNIVERSAL).- El bar "El Papi", en San José del Cabo, fue clausurado por autoridades municipales luego de que ocho personas resultaron intoxicadas; además, la Procuraduría de Justicia del estado y la Fiscalía General de la República (FGR) investigan el caso.

De acuerdo con reportes de servicios de emergencia, la noche del domingo bomberos de Los Cabos atendieron el llamado por varias personas inconscientes en el establecimiento. En el sitio localizaron a cinco personas sin conocimiento y a tres más con síntomas de intoxicación; cinco de ellas —cuatro hombres y una mujer— fueron trasladadas a un hospital.

El jefe de Inspección Fiscal, Manuel Barajas, confirmó este martes que la clausura se realizó durante un operativo interinstitucional debido a diversas anomalías detectadas en el funcionamiento del establecimiento.

En los sellos colocados se hace referencia a disposiciones relacionadas con la falta de revalidación de licencias para la venta de alcohol, condiciones de operación y la obligación de exhibir la licencia en un lugar visible.

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Por su parte, el secretario general del Ayuntamiento, Alberto Rentería Santana, señaló que, de acuerdo con autoridades de salud, la intoxicación habría sido provocada por el consumo de algún tipo de droga y no por bebidas alcohólicas.

Ante ello, refirió que según lo informado en la mesa de seguridad del estado, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y la Fiscalía General de la República (FGR) iniciaron investigaciones para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.