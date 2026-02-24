Embajada EU levanta alerta para ciudadanos en México tras operativo

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 24 (EL UNIVERSAL).- Luego de los hechos de violencia registrados en el estado de

y otros puntos del país, tras al

de, alias "El Mencho", la Embajada de Estados Unidos en México indicó que "ya no se insta a los ciudadanos estadounidenses a refugiarse en sus hogares".Lo anterior debido a que "ely los negocios continúan volviendo a susluego de unaque tuvo lugar el 22 de febrero" que terminó con la muerte del líder del CártelNueva Generación (CJNG), informó en un comunicado.Sin embargo, la embajada estadounidense refirió que el personal del gobierno estadounidense en, Ciudad Guzmán y en Tijuana, Baja California, está sujeto anocturno.Mientras que su personal en el estado dey la ciudad de, Nuevo León, ha recibido instrucciones de permanecer dentro de sus áreas metropolitanas.Respecto a los vuelos en, la representación diplomática afirmó que estos se han normalizado y que muchas aerolíneas tienen vuelos adicionales programados para este martes, 24 de febrero, enNo obstante, sugirió a los viajeros estadounidenses que "si su vuelo directo a Estados Unidos se cancela, podría considerar reservar un vuelo de conexión a través de otrao estadounidense".Sobre la situación en, indicó que no hay reportes de cierres deordenados por las autoridades, aunque algunas vías en(incluyendo entre) aún no están completamente reabiertas.Ante la situación en el país, la embajada y los consulados de Estados Unidos en México recomiendan las siguientes acciones:Consulte con su aerolínea para confirmar el estado y elde su vuelo.Si necesitasu vuelo, hágalo antes de llegar al aeropuerto o anticipe largas filas yadicional.Monitoree los mediospara obtenerSiga las instrucciones de las autoridadesy, en caso de emergencia, llame al 911.Mantenga a susy amigos informados de su ubicación y bienestar por teléfono, mensajes de texto yRecordó que en caso de requerirpueden solicitarla a través de los011 52 55 2579 2000 o +1-301-985-8843, desde EU, y +1-888-407-4747 o +1-202-501-4444, del– Asuntos Consulares.Por su lado, la Embajada de México en Estados Unidos indicó que "la situación dese ha estabilizado" tras los operativos en"Lasy estatales están procediendo a reabrir losy a restablecer lossin contratiempos."Lasse han normalizado y lasreanudaron sus vuelos hoy", destacó.Agregó que el Aeropuerto Internacional dereabrió sus puertas al tráfico nacional, pero si se viaja a través de, se mantienen algunas, mientras las autoridades restablecen las operaciones aeroportuarias a su máxima capacidad."Estamos trabajando conpara garantizar lay la estabilidad en todos los centros de tránsito y", destacó la Embajada mexicana a cargo de Estaban Moctezuma.