Embajador Ronald Johnson facilita llamada clave entre Sheinbaum y Trump

Sheinbaum y Trump dialogan en llamada mediada por el embajador Ronald Johnson

Por El Universal

Enero 12, 2026 09:23 p.m.
Embajador Ronald Johnson facilita llamada clave entre Sheinbaum y Trump

CIUDAD DE MÉXICO, enero 12 (EL UNIVERSAL).- El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, señaló este lunes haber facilitado la "productiva" llamada que sostuvieron por la mañana los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de México, Claudia Sheinbaum.

"Fue un gusto haber contribuido a facilitar la productiva llamada de hoy" entre Trump y Sheinbaum, posteó Johnson en su cuenta de X.

Sin referirse al contenido de la llamada, Johnson señaló que "tras un año de la relación Estados Unidos-México más cooperativa y mutuamente beneficiosa de las últimas décadas, aún queda mucho por hacer, pero juntos podemos construir un futuro más brillante para nuestros pueblos".

La presidenta Claudia Sheinbaum mencionó que el embajador Johnson asistió a Palacio Nacional y conversaron previo a la llamada con Donald Trump.

"Él (Johnson) sabe del trabajo que se está haciendo", dijo Sheinbaum Pardo.

