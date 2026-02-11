Emiten recomendaciones para evitar fraudes en San Valentín

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 11 (EL UNIVERSAL).- La

de la

capitalina (SSC) emitió una alerta para quienes realicen compras con motivo del Día del Amor y la Amistad.La SSC informó que losse han convertido en un fenómeno recurrente, usados principalmente a través de, y esta fecha también es aprovechada por estafadores.El modo de estafar es a través deeny promociones muy llamativas, indicó la SSC.Además, los delincuentes pidenbancarias oUna vez que el pago es realizado, el comprador no recibe el producto y su información queda en manos de los delincuentes, lo cual puede derivar, de acuerdo con la SSC, enEjemplos de estos fraudes son lao chocolates, compras de productos físicos, servicios digitales como suscripciones de experiencias virtuales,electrónicas o boletos para eventos románticos, aseguró la SSC.Asimismo, los compradores son atraídos por lade las páginas,para manipular.La Unidad de Policía Cibernética de la Ciudad de México emitió las siguientes recomendaciones:Verifica siempre la autenticidad de los sitios web o tiendas antes de realizar comprasNo proporcioneso bancaria en plataformas no confiablesDesconfía de ofertas que parezcan demasiado buenas para ser ciertasUtilizaque ofrezcan protección ante fraudesReporta cualquier intento de estafa ante las autoridades o plataformas correspondientes.