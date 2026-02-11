logo pulso
En Michoacán, Guardia Nacional destruye plantíos de marihuana

Las plantaciones fueron incineradas siguiendo el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia para combatir la delincuencia organizada.

Por El Universal

Febrero 11, 2026 03:09 p.m.
A
CIUDAD DE MÉXICO, febrero 11 (EL UNIVERSAL).- Elementos de la

Guardia Nacional
(GN) y Ejército

durante patrullajes de vigilancia y reconocimientos terrestres a inmediaciones de la localidad de Santa Cruz de Morelos y Atijo, municipio de Turicato, Michoacán localizaron y destruyeron dos plantíos de marihuana.
El primer plantío con más de cuatro mil 200 plantas en una superficie de mil 250 metros cuadrados.
El segundo plantío con más de nueve mil 600 plantas en una superficie de dos mil 400 metros cuadrados.
Las plantaciones localizadas fueron destruidas por el método de incineración y estas actividades se realizaron con apego al estado de derecho.
En un comunicado la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) señaló que estas acciones forman parte del "Plan Michoacán por la Paz y la Justicia" y la implementación del plan de Operaciones "Paricutín".
También reiteró la decisión del Gobierno federal para inhibir las actividades de la delincuencia organizada y refrendó su compromiso de velar y salvaguardar la paz y seguridad de la población.

