Emitirán convocatoria de elección de 3 consejeros de INE

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 19 (EL UNIVERSAL).- El pleno de la

, por 408 votos a favor y 35 en contra, el acuerdo de la

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(Jucopo) por el que se emite la convocatoria para que elija tres consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), para el periodo del 4 de abril de 2026 al 3 de abril de 2035.El proceso se llevará a cabo para cubrir lasque dejarán los consejeros, Jaime Rivera Velázquez y Beatriz Claudia Zavala Pérez, quienes terminarán su periodo que inició en abril de 2017.La convocatoria establece que los aspirantes deberán entregar su documentación de manera digital, del. Y deberán entregar un ensayo de autoría inédito, en relación con la función estatal del Instituto Nacional Electoral y su contribución a la democracia, así como de los retos que enfrenta.Ladeberáa los participantes del; y el Comité Técnico de Evaluación deberá entregar tres listas con cinco personas cada una, el 20 de abril, bajo los principios depara la elección de tres consejeros.El próximo, a más tardar, lanotificará a la Mesa Directiva de la, el acuerdo para votar y elegir a los tres consejeros. Sin embargo, si elno se produzca la notificación, el Pleno de ladeberá realizar la, el 28 de abril de 2026.