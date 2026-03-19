Emitirán convocatoria de elección de 3 consejeros de INE
El proceso incluye entrega digital de documentos, ensayos y entrevistas entre marzo y abril de 2026.
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CIUDAD DE MÉXICO, marzo 19 (EL UNIVERSAL).- El pleno de laCámara de Diputadosaprueba , por 408 votos a favor y 35 en contra, el acuerdo de la
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Junta de Coordinación Política (Jucopo) por el que se emite la convocatoria para que elija tres consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), para el periodo del 4 de abril de 2026 al 3 de abril de 2035.
El proceso se llevará a cabo para cubrir las vacantes que dejarán los consejeros Dania Paola Ravel Cuevas, Jaime Rivera Velázquez y Beatriz Claudia Zavala Pérez, quienes terminarán su periodo que inició en abril de 2017.
La convocatoria establece que los aspirantes deberán entregar su documentación de manera digital, del 23 al 27 de marzo. Y deberán entregar un ensayo de autoría inédito, en relación con la función estatal del Instituto Nacional Electoral y su contribución a la democracia, así como de los retos que enfrenta.
La Cámara de Diputados deberá entrevistar a los participantes del 14 al 16 de abril; y el Comité Técnico de Evaluación deberá entregar tres listas con cinco personas cada una, el 20 de abril, bajo los principios de paridad de género para la elección de tres consejeros.
El próximo 22 de abril, a más tardar, la Junta de Coordinación Política notificará a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, el acuerdo para votar y elegir a los tres consejeros. Sin embargo, si el 22 de abril no se produzca la notificación, el Pleno de la Cámara de Diputados deberá realizar la designación por insaculación, el 28 de abril de 2026.
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