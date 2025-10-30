logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

UNEN SUS VIDAS PARA SIEMPRE

Fotogalería

UNEN SUS VIDAS PARA SIEMPRE

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Emmanuel Macron realizará visita a México

Claudia Sheinbaum informó que se reunirá con empresarios y tratarán un tema cultural relevante

Por El Universal

Octubre 30, 2025 10:16 a.m.
A
Emmanuel Macron / Foto: Archivo

Emmanuel Macron / Foto: Archivo

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el próximo 7 de noviembre, visitará nuestro país su homólogo de Francia, Emmanuel Macron.

La jefa del Ejecutivo federal reconoció que el mayor interés de su gobierno con esta visita es la repatriación de unos códices prehispánicos que se encuentran en ese país europeo

Durante la mañanera de este 30 de octubre en Palacio Nacional, detalló que la visita del Presidente francés será breve y en donde se reunirá con empresarios mexicanos, y no descartó que pudiera haber una conferencia de prensa conjunta.

"Por cierto, si viene Macron el 7 de noviembre. Se pospuso, se acuerdan que iba a venir y viene el 7.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Nos interesa a nosotros mucho por unos códices, que el otro día explico aquí José Alfonso (Suárez del Real, asesor político de la Coordinación General de Comunicación Social y Vocería de Presidencia) que queremos que lleguen a México. Eso es nuestro principal interés, bueno, obviamente viene con empresarios y a tener un encuentro también con empresarios mexicanos, pero nuestro interés mayor, pues es la repatriación de estos códices que son muy importantes para México", dijo.

"¿Habrá una conferencia conjunta?", se le preguntó en Palacio Nacional.

"Supongo que sí. Se está acordando la agenda, va a ser muy breve la visita, y se está acordando la agenda, pero nuestro interés mayor tiene que ver con esto". 

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Emmanuel Macron realizará visita a México
Emmanuel Macron realizará visita a México

Emmanuel Macron realizará visita a México

SLP

El Universal

Claudia Sheinbaum informó que se reunirá con empresarios y tratarán un tema cultural relevante

Chiapas aprueba ley para interrupción legal del embarazo
Chiapas aprueba ley para interrupción legal del embarazo

Chiapas aprueba ley para interrupción legal del embarazo

SLP

El Universal

La norma garantiza atención médica segura y gratuita a víctimas de violación, bajo el principio de interés superior de la niñez

Niebla afecta operaciones en el Aeropuerto Internacional de la CDMX
Niebla afecta operaciones en el Aeropuerto Internacional de la CDMX

Niebla afecta operaciones en el Aeropuerto Internacional de la CDMX

SLP

El Universal

El AICM pidió a los pasajeros verificar con su aerolínea el estatus de sus vuelos, mientras Volaris confirmó retrasos en su red por el fenómeno climático

México busca reconocimiento internacional de su plataforma continental en el Golfo de México
México busca reconocimiento internacional de su plataforma continental en el Golfo de México

México busca reconocimiento internacional de su plataforma continental en el Golfo de México

SLP

El Universal

Ante la ONU, el país presentó información técnica y jurídica para fijar los límites más allá de las 200 millas náuticas