Chiapas aprueba ley para interrupción legal del embarazo
La norma garantiza atención médica segura y gratuita a víctimas de violación, bajo el principio de interés superior de la niñez
TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis.- La Legislatura estatal aprobó este miércoles la ley de interrupción legal del embarazo de niñas y adolescentes de Chiapas.
El ordenamiento busca regular y garantizar en las instituciones del sistema estatal de salud el acceso a la interrupción legal del embarazo en niñas y adolescentes, que hayan sido víctimas de violación.
Así como también notificar ante las autoridades encargadas de la investigación de los delitos sobre lo hechos ocurridos.
Las niñas y adolescentes que hayan sido violentadas podrán acceder a un procedimiento médico seguro, gratuito y de calidad, sin discriminación, bajo los principios de dignidad humana con perspectiva de género.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Así como también bajo el principio del interés superior de la niñez y no de criminalización, "porque el embarazo infantil no es una elección, es la consecuencia de un delito".
La norma fue argumentada, defendida y aprobada por las diputadas Elvira Catalina Aguiar Álvarez, Getsemaní Moreno Martínez, Marcela Castillo Atristain, Ana Karen Ruíz Coutiño, Andrea Negrón Sánchez, Rosa Linda López Sánchez y Faride Abud García.
La reprobaron y votaron en contra las legisladoras Jovannie Maricela Ibarra Gallardo y María Isabel Rodríguez Jiménez.
no te pierdas estas noticias
Chiapas aprueba ley para interrupción legal del embarazo
El Universal
La norma garantiza atención médica segura y gratuita a víctimas de violación, bajo el principio de interés superior de la niñez
Niebla afecta operaciones en el Aeropuerto Internacional de la CDMX
El Universal
El AICM pidió a los pasajeros verificar con su aerolínea el estatus de sus vuelos, mientras Volaris confirmó retrasos en su red por el fenómeno climático
México busca reconocimiento internacional de su plataforma continental en el Golfo de México
El Universal
Ante la ONU, el país presentó información técnica y jurídica para fijar los límites más allá de las 200 millas náuticas