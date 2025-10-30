logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

UNEN SUS VIDAS PARA SIEMPRE

Fotogalería

UNEN SUS VIDAS PARA SIEMPRE

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Chiapas aprueba ley para interrupción legal del embarazo

La norma garantiza atención médica segura y gratuita a víctimas de violación, bajo el principio de interés superior de la niñez

Por El Universal

Octubre 30, 2025 08:40 a.m.
A
Chiapas aprueba ley para interrupción legal del embarazo

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis.- La Legislatura estatal aprobó este miércoles la ley de interrupción legal del embarazo de niñas y adolescentes de Chiapas.

El ordenamiento busca regular y garantizar en las instituciones del sistema estatal de salud el acceso a la interrupción legal del embarazo en niñas y adolescentes, que hayan sido víctimas de violación.

Así como también notificar ante las autoridades encargadas de la investigación de los delitos sobre lo hechos ocurridos.

Las niñas y adolescentes que hayan sido violentadas podrán acceder a un procedimiento médico seguro, gratuito y de calidad, sin discriminación, bajo los principios de dignidad humana con perspectiva de género.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Así como también bajo el principio del interés superior de la niñez y no de criminalización, "porque el embarazo infantil no es una elección, es la consecuencia de un delito".

La norma fue argumentada, defendida y aprobada por las diputadas Elvira Catalina Aguiar Álvarez, Getsemaní Moreno Martínez, Marcela Castillo Atristain, Ana Karen Ruíz Coutiño, Andrea Negrón Sánchez, Rosa Linda López Sánchez y Faride Abud García.

La reprobaron y votaron en contra las legisladoras Jovannie Maricela Ibarra Gallardo y María Isabel Rodríguez Jiménez.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Chiapas aprueba ley para interrupción legal del embarazo
Chiapas aprueba ley para interrupción legal del embarazo

Chiapas aprueba ley para interrupción legal del embarazo

SLP

El Universal

La norma garantiza atención médica segura y gratuita a víctimas de violación, bajo el principio de interés superior de la niñez

Niebla afecta operaciones en el Aeropuerto Internacional de la CDMX
Niebla afecta operaciones en el Aeropuerto Internacional de la CDMX

Niebla afecta operaciones en el Aeropuerto Internacional de la CDMX

SLP

El Universal

El AICM pidió a los pasajeros verificar con su aerolínea el estatus de sus vuelos, mientras Volaris confirmó retrasos en su red por el fenómeno climático

México busca reconocimiento internacional de su plataforma continental en el Golfo de México
México busca reconocimiento internacional de su plataforma continental en el Golfo de México

México busca reconocimiento internacional de su plataforma continental en el Golfo de México

SLP

El Universal

Ante la ONU, el país presentó información técnica y jurídica para fijar los límites más allá de las 200 millas náuticas

Los piperos vuelven a bloquear las vialidades
Los piperos vuelven a bloquear las vialidades

Los piperos vuelven a bloquear las vialidades

SLP

El Universal