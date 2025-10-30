Niebla afecta operaciones en el Aeropuerto Internacional de la CDMX
El AICM pidió a los pasajeros verificar con su aerolínea el estatus de sus vuelos, mientras Volaris confirmó retrasos en su red por el fenómeno climático
El Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM) reportó que debido a un banco de niebla, los itinerarios de despegues y aterrizajes se ven afectados la mañana de este jueves.
Por ello, a través de su cuenta de X, el aeropuerto capitalino sugirió a sus usuarios que tienen programado un viaje este día consultar con su aerolínea el estatus de su vuelo.
El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) de la Ciudad de México informó que la niebla se registra sobre Circuito Interior y Sonora, en colonia Peñón de los Baños, de la alcaldía Venustiano Carranza, donde se ubica la terminal aérea capitalina.
Al respecto, Volaris indicó que debido a este fenómeno climatológico se registran afectaciones en algunos vuelos de su red, por lo que pidió a los viajeros revisar el estatus de su vuelo a través de volaris.com/flightstatus. Otras aerolíneas aún no han emitido información.
