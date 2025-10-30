Niebla afecta operaciones en el Aeropuerto Internacional de la CDMX

El Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM) reportó que debido a un banco de niebla, los itinerarios de despegues y aterrizajes se ven afectados la mañana de este jueves.

Por ello, a través de su cuenta de X, el aeropuerto capitalino sugirió a sus usuarios que tienen programado un viaje este día consultar con su aerolínea el estatus de su vuelo.

El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) de la Ciudad de México informó que la niebla se registra sobre Circuito Interior y Sonora, en colonia Peñón de los Baños, de la alcaldía Venustiano Carranza, donde se ubica la terminal aérea capitalina.

Al respecto, Volaris indicó que debido a este fenómeno climatológico se registran afectaciones en algunos vuelos de su red, por lo que pidió a los viajeros revisar el estatus de su vuelo a través de volaris.com/flightstatus. Otras aerolíneas aún no han emitido información.

