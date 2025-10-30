Frente frío 11 deja bajas temperaturas y viento en San Luis Potosí
El SMN prevé amaneceres fríos, rachas de viento de hasta 50 km/h y sin lluvias significativas para la entidad
El frente frío número 11, que este jueves se extiende sobre la Península de Yucatán, continúa generando lluvias intensas en el sureste del país y un marcado descenso de temperatura en la región centro y norte, incluido San Luis Potosí.
Aunque el fenómeno no provocará lluvias significativas en territorio potosino, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que la masa de aire polar que impulsa al sistema frontal mantendrá bajas temperaturas durante las mañanas y noches, especialmente en zonas serranas del Altiplano y la región Centro.
Para este jueves 30 de octubre, se prevén temperaturas mínimas de 0 a 5 grados Celsius en áreas montañosas de San Luis Potosí, mientras que las máximas oscilarán entre 24 y 28 grados en la capital y zonas del oriente.
Asimismo, se pronostican rachas de viento de hasta 50 km/h, sin descartarse la caída de ramas o anuncios publicitarios en algunos puntos de la zona metropolitana.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
El SMN destacó que los efectos más severos del frente frío se concentran en Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco y Campeche, donde habrá lluvias puntuales fuertes y evento de "Norte" con vientos de hasta 90 km/h.
En contraste, en la región centro del país, incluyendo San Luis Potosí, predominarán los cielos parcialmente nublados, ambiente fresco y heladas ligeras al amanecer.
La población potosina debe extremar precauciones, abrigarse adecuadamente y proteger a menores y adultos mayores ante el descenso térmico.
no te pierdas estas noticias
Frente frío 11 deja bajas temperaturas y viento en San Luis Potosí
Redacción
El SMN prevé amaneceres fríos, rachas de viento de hasta 50 km/h y sin lluvias significativas para la entidad
Cae segundo implicado en violación de universitaria
Redacción
Un menor de edad está detenido por su presunta participación en una agresión sexual en la Facultad de Derecho de la UASLP.