Frente frío 11 deja bajas temperaturas y viento en San Luis Potosí

El frente frío número 11, que este jueves se extiende sobre la Península de Yucatán, continúa generando lluvias intensas en el sureste del país y un marcado descenso de temperatura en la región centro y norte, incluido San Luis Potosí.

Aunque el fenómeno no provocará lluvias significativas en territorio potosino, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que la masa de aire polar que impulsa al sistema frontal mantendrá bajas temperaturas durante las mañanas y noches, especialmente en zonas serranas del Altiplano y la región Centro.

Para este jueves 30 de octubre, se prevén temperaturas mínimas de 0 a 5 grados Celsius en áreas montañosas de San Luis Potosí, mientras que las máximas oscilarán entre 24 y 28 grados en la capital y zonas del oriente.

Asimismo, se pronostican rachas de viento de hasta 50 km/h, sin descartarse la caída de ramas o anuncios publicitarios en algunos puntos de la zona metropolitana.

El SMN destacó que los efectos más severos del frente frío se concentran en Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco y Campeche, donde habrá lluvias puntuales fuertes y evento de "Norte" con vientos de hasta 90 km/h.

En contraste, en la región centro del país, incluyendo San Luis Potosí, predominarán los cielos parcialmente nublados, ambiente fresco y heladas ligeras al amanecer.

La población potosina debe extremar precauciones, abrigarse adecuadamente y proteger a menores y adultos mayores ante el descenso térmico.