Empresario reacciona a fotógrafo agredido en funeral de "El Mencho"

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 3 (EL UNIVERSAL).-

, alias "

", líder delfue sepultado el lunes 2 de marzo en medio de un fuerte dispositivo de seguridad enEn un, los restos de Oseguera Cervantes llegaron alpoco después del mediodía. La carroza fue recibida por una banda de música y decenas de personas vestidas de negro que acompañaron el cortejo hasta el lugar del entierro.Desde el domingo, durante el, arribaron varios. Sin embargo, a las coronas se les retiraron las cintas con los nombres y mensajes de quienes las enviaban, en un intento por mantener discreción sobre los asistentes y remitentes.Elen la zona generóentre curiosos, familiares y asistentes, en un contexto marcado por la presencia deFotógrafo esdentro del panteónEn medio del, un—identificado como estudiante del Tecnológico de Monterrey— fuepor sujetos desconocidos dentro delUnenmostró al joven conen el rostro, luego de que presuntamente fuerapor dichos sujetos que se encontraba en el lugar. Según su propio testimonio, además de la agresión le fueron robadas sus pertenencias, incluida su"No tengo teléfono. Tenía laen mi, pero solo venía de la escuela. Se llevaron mi, la... todo. Solo estaba viendo qué pasaba", relató.Salinas Pliego lanza cuestionamiento en redesTras la difusión del clip, distintas figuras públicas reaccionaron al caso. Entre ellas, el empresario, quien compartió en su cuenta de X una publicación del periodistaen la que se informaba sobre la agresión.En su mensaje, el también conocido como ""¿No creen que nos merecemos un México siny sin políticos corruptos aliados con el crimen organizado o de plano así les gusta vivir?".La publicación provocó una oleada de. Algunos usuarios coincidieron en la necesidad de unen el país y pidieron un frente común entre ciudadanos e intelectuales. Otros señalaron que laimplicaría modificar de raíz la cultura política y social.Además, dejaron comentarios como:-"(Sic) Elhoycon toda los honores mientras que a los caídos en el operativo los despiden en untodo meco sin altos mandos de relevancia y ni siquiera un mensaje de la presidentA con A".-"(Sic) Sí... Si merecemos un, pero lapide a gritos, un México como el que tenemos actualmente, señor Salinas".