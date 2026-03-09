En 8M, mayoría de marchas fueron pacíficas: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que en la mayoría de las manifestaciones que se llevaron a cabo ayer en el país por el Día Internacional de las Mujeres se realizaron de forma pacífica.

Manifestaciones pacíficas en la mayoría de entidades

La jefa del Ejecutivo federal resaltó que en la Ciudad de México marcharon alrededor de 100 mil mujeres, y en donde hubo un grupo muy pequeño que llevó a cabo actos violentos y en donde se detectó la presencia de hombres.

Rechazo del gobierno federal a actos violentos

La mandataria federal reiteró el rechazo de su gobierno a los actos violentos en la marcha en la capital de la República, los cuales, indicó, fueron muy minoritarios comparados con las marchas en el resto del país.

"En la mayoría de las entidades de la República fueron manifestaciones pacíficas, diría en todas. Aquí en la Ciudad de México fue una marcha de alrededor de 100 mil mujeres, pacífica, demandando alto a la violencia contra las mujeres, además de otras legítimas demandas.

"Y una parte ya de un grupo muy pequeño que hace actos, pues violentos que como siempre lo hemos manifestado no estamos de acuerdo con estas formas. Por cierto, muchos hombres en los actos violentos, ni siquiera en una buena parte eran mujeres, algunas mujeres, pero una parte ya pues de personas que no se entendía por qué estaban haciendo estas actividades. Pero realmente muy minoritarios comparado con lo que fueron las marchas en todo el país", dijo.