logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Fotogalería | Un día después del 8M

Fotogalería

Fotogalería | Un día después del 8M

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

En 8M, mayoría de marchas fueron pacíficas: Sheinbaum

En la Ciudad de México marcharon alrededor de 100 mil mujeres, con un pequeño grupo que cometió actos violentos

Por El Universal

Marzo 09, 2026 10:53 a.m.
A
En 8M, mayoría de marchas fueron pacíficas: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que en la mayoría de las manifestaciones que se llevaron a cabo ayer en el país por el Día Internacional de las Mujeres se realizaron de forma pacífica.

Manifestaciones pacíficas en la mayoría de entidades

La jefa del Ejecutivo federal resaltó que en la Ciudad de México marcharon alrededor de 100 mil mujeres, y en donde hubo un grupo muy pequeño que llevó a cabo actos violentos y en donde se detectó la presencia de hombres.

Rechazo del gobierno federal a actos violentos

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


La mandataria federal reiteró el rechazo de su gobierno a los actos violentos en la marcha en la capital de la República, los cuales, indicó, fueron muy minoritarios comparados con las marchas en el resto del país.

"En la mayoría de las entidades de la República fueron manifestaciones pacíficas, diría en todas. Aquí en la Ciudad de México fue una marcha de alrededor de 100 mil mujeres, pacífica, demandando alto a la violencia contra las mujeres, además de otras legítimas demandas.

"Y una parte ya de un grupo muy pequeño que hace actos, pues violentos que como siempre lo hemos manifestado no estamos de acuerdo con estas formas. Por cierto, muchos hombres en los actos violentos, ni siquiera en una buena parte eran mujeres, algunas mujeres, pero una parte ya pues de personas que no se entendía por qué estaban haciendo estas actividades. Pero realmente muy minoritarios comparado con lo que fueron las marchas en todo el país", dijo.

LEA TAMBIÉN

Demandan fin a los feminicidios

No necesitamos un Mundial, sino que termine la violencia feminicida, claman mujeres

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

En 8M, mayoría de marchas fueron pacíficas: Sheinbaum
En 8M, mayoría de marchas fueron pacíficas: Sheinbaum

En 8M, mayoría de marchas fueron pacíficas: Sheinbaum

SLP

El Universal

En la Ciudad de México marcharon alrededor de 100 mil mujeres, con un pequeño grupo que cometió actos violentos

Irresponsable, noticia falsa de Fernández Menéndez sobre AMLO: CSP
Irresponsable, noticia falsa de Fernández Menéndez sobre AMLO: CSP

Irresponsable, noticia falsa de Fernández Menéndez sobre AMLO: CSP

SLP

El Universal

Cuestionó que un periodista publique información sin verificar

Demandan fin a los feminicidios
Demandan fin a los feminicidios

Demandan fin a los feminicidios

SLP

El Universal

No necesitamos un Mundial, sino que termine la violencia feminicida, claman mujeres

El corredor del narco que nunca ganó "El Mencho"
El corredor del narco que nunca ganó "El Mencho"

El corredor del narco que nunca ganó "El Mencho"

SLP

El Universal

El capo buscaba hacerse con la Sierra-Costa de Michoacán