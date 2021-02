En pandemia, aumenta 100% oferta de sexoservicio

La pandemia ocasionada por el virus del Covid-19 y el cierre de diversos giros comerciales ocasionó que muchas personas buscaran en el sexoservicio una alternativa para tener ingresos, informó una organización civil.

Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer Elisa Martínez, A.C. destacó que aumentó hasta 100%, pues ante la falta de trabajo, mujeres, trabajadoras sexuales trans y cisgénero vieron en ese oficio una oportunidad de generar ganancias y se volvieron el sustento del hogar.

A decir de la organización civil, los datos que ha recabado indican que la pandemia ha causado un repunte preocupante de trabajadoras sexuales independientes, tanto trans como cisgénero, llegando a contabilizar 15 mil 200, cuando el año pasado se registró a 7 mil 700 en puntos tradicionales, como la Calzada de Tlalpan, avenida Revolución y la zona centro de la capital.

De este aumento, según Brigada Callejera, 40% son mujeres que habían dejado el trabajo sexual, pero que han tenido que regresar a las calles; otro 40% son las que iniciaron a raíz de la crisis, y 20% representa a las que no están en un punto específico; es decir, caminan en vía pública buscando clientes. El balance no incluye a todas aquellas que han encontrado en las redes sociales otra oportunidad de prostituirse, puesto que de ese mercado no hay registro.

"Hemos visto que se ha generado una expansión en las zonas de trabajo de Tlalpan, Revolución, Xochimilco y Azcapotzalco. Lo que nosotros urgimos es respeto al trabajo sexual y el reconocimiento al amparo ganado, el 112/2013, que permite en vía pública que las compañeras ejerzan su oficio con respeto y corresponsabilidad, ya que, a partir de la pandemia por Covid-19, no se ha tenido una respuesta clara ni honesta del Gobierno hacia ellas.

"No han tenido ayuda que dé peso a una situación de estado de necesidad", comentó Arlen Palestina Pandal, representante legal de Brigada Callejera.

En ese sentido, las organizaciones que trabajan de la mano con todos aquellos que se dedican a la prostitución, piden a los gobiernos de toda Latinoamérica adoptar políticas que reconozcan el trabajo sexual independiente, luego de revelar que, únicamente en México, se estima que 78% de las trabajadoras sexuales tienen hijos, por lo que son el pilar de sus familias.

Asimismo, anunciaron que la asociación civil Tejiendo Pueblos inició su campaña 2021 para obtener donativos y entregar despensas a trabajadoras sexuales trans y cisgénero de nuestra capital, con el fin de que puedan sobrellevar mejor la crisis.

Al respecto, Elena Reynaga, secretaria ejecutiva de RedTraSex (Red de Mujeres Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el Caribe) destacó: "El gran problema que nosotras vemos en toda la región es que ningún gobierno definió una política para las trabajadoras sexuales ante el Covid-19, con estrategias definidas que se ocupen de ellas al considerarse que la mayoría son jefas del hogar.

"Además, esta falta de políticas las empuja todavía más a la clandestinidad, ya que pensar que por la pandemia no van a trabajar es no querer ver la realidad. La pandemia ha hecho más urgente el reconocer al trabajo sexual, pues de lo contrario seguirán existiendo nuevos mecanismos para chantajearlas y explotarlas laboralmente".

Para apoyar ese contexto, Tejiendo Pueblos y Amigos Remendando Oficios, grupo cívico que desde el año pasado puso en marcha una iniciativa para apoyar a esta población, entregándoles despensas, comida, así como condones y cubrebocas, han iniciado su campaña 2021 para apoyar a trabajadoras sexuales cisgénero y trans con una despensa que las ayude a sobrellevar la emergencia sanitaria.

En México, un estudio del Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/Sida, revela que aunque 70% de las trabajadoras sexuales no tienen pareja, 78% tienen hijos, por lo que es fundamental la búsqueda de mecanismos para apoyarlas.