En siete meses, en Michoacán van 13 carpetas de menores de edad

MORELIA, Mich., marzo 26 (EL UNIVERSAL).- A partir de la llegada de

a la

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, el titular de la FGE, tomó la determinación de judicializar todas las carpetas de investigación de losdetenidos.De ese entonces a la fecha, vande, acusados principalmente dey portación de armas."Nosotros sí tomamos la determinación de judicializar todas las carpetas de investigación de aquellos menores que estén involucrados en homicidios, portación de armas de fuego y algunos otros", sostuvo,El, subrayó, que, "es importante, porque no podemos permitir que por el hecho de que seanno va a pasar nada. Tiene que haber alguna".Explicó que lade Protección a Menores y todo lo que conlleva a estos procedimientos en materia penal, establece que losy menores de 16 años, no pueden alcanzar penas mayores de 3 años de"Y aquellos que son mayores de 16 años y menores de 18 años de edad, no pueden alcanzar penas mayores de 5 años. Lo entendemos, pero es mejor que un menor infractor esté en, a que siga en las callesinocentes", subrayó.En un evento público en el municipio de, anunció que enfatizará en la continuidad del programa "Desconék-tate, Reconék-tate", que tiene como objetivo, una mejory vínculo de los adolescentes y, con suy con laAnte, madres, padres dey docentes, el, explicó que "más allá de cualquier acción, hay algo muy importante: la, los, el entorno; ahí es donde empieza todo"., expuso, que son muchos los cambios que ha traído laen la forma de comunicarse de las personas.Destacó en ese sentido, que "hoy es más fácil enviar unque", por lo que invitó a las y losa mantener cercanía con su entorno.Exhortó, por ello, a cuidar los vínculos más importantes: "No descuiden a sus, pero, sobre todo, no descuiden a su, porque estos espacios representan apoyo y protección".Destacó, que lapuede ser una aliada cuando se usa con responsabilidad, pero que su uso no de trata de dejarlo al libre albedrío, sino de aprender a usarla bien, como unaque les ayude a crecer.Subrayó que lase construye en lo cotidiano, en lasy en la, destacando la importancia de fortalecer laen casa y con las amistades.invitó a las y losa valorar la vida fuera de las: "No cambien lo real por lo virtual. Salgan, convivan, construyan recuerdos", destacando que unaunida es clave para un mejor futuro.Imputan aporde arma de fuegoLa, imputó, los delitos dede Arma de Fuego de Uso Exclusivo del Ejército, a"N", estudiante de 15 años de edad que asesinó a tiros el pasado martes a dos maestras de la Preparatoria "Anton Makarenko".Este jueves, un juez certificado en justicia penal para adolescentes delde Michoacán, presidió lade formulación depor los delitos dey portación de arma y cartuchos de uso exclusivo de las fuerzas armadas permanentes en agravio de la sociedad.En, la representación social formuló lay la defensa solicitó lapara resolver situación jurídica, conforme a lo que se establece en ladel Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.El juez, en ese sentido, determinó la medida cautelar de, y lacontinuará el lunesa las 9:00 horas.