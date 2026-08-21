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En siete meses, seis mil 702 casos de extorsión

Encabezan este ilícito Ciudad de México, Estado de México y Guanajuato

Por El Universal

Agosto 21, 2026 03:00 a.m.
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En siete meses, seis mil 702 casos de extorsión
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      CIUDAD DE MÉXICO.- De enero a julio de este año se documentaron 32 víctimas del delito de extorsión a nivel nacional cada 24 horas. En 2025 se registraron 33 personas afectadas diariamente y en 2024, 30.

      En los primeros siete meses de 2026 hubo seis mil 702 víctimas, mientras que en el mismo periodo de 2025 fueron siete mil cuatro y en igual lapso de 2024, seis mil 358, de acuerdo con estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

      Entre las entidades que encabezan este ilícito de enero a julio en 2026 se encuentran la Ciudad de México, con mil 52 víctimas; el Estado de México, con mil nueve, y Guanajuato, con 822.

      Durante el mismo periodo de 2025 donde se documentó el mayor número de afectados fue el Estado de México, con mil 634; la Ciudad de México, con mil cuatro, y Guanajuato, con 889. Mientras que en 2024 el Estado de México registró dos mil 143 víctimas; Guanajuato, 666, y Veracruz, 569.

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      Carlos Hernández Vázquez, director de la firma Nzaya, especializada en consultoría estratégica en seguridad, inteligencia, cumplimiento y Estado de derecho, señala que la estrategia federal es necesaria y contiene componentes adecuados, pero el siguiente reto es hacerla más preventiva, focalizada y territorial.

      "Las cifras muestran variaciones entre 2024, 2025 y 2026, pero si observamos con detenimiento, el patrón se mantiene. Eso sugiere que, aunque las autoridades actúan, la extorsión conserva una presencia estructural y sigue siendo una actividad de alto valor para los grupos criminales.

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