CELEBRAN 35 AÑOS DE PROFESIONISTAS

CELEBRAN 35 AÑOS DE PROFESIONISTAS

Encuentran a mujer asesinada a golpes en Montemorelos

Por El Universal

Octubre 08, 2025 05:37 p.m.
MONTERREY, NL., octubre 8 (EL UNIVERSAL).- Una mujer fue encontrada asesinada a golpes al interior de su domicilio en el municipio de Montemorelos.

El hallazgo se reportó en una casa ubicada en la parte alta de la Loma de la Cruz, en un camino que lleva hacia el Monumento José María Morelos.

Se informó que el o los asesinos intentaron quemar el cuerpo de víctima, pero no lo concretaron por completo.

Al sitio llegaron ministeriales de la Agencia Estatal de Investigaciones para recabar los indicios del caso.

Vecinos del sector señalaron que la mujer era conocida como "La Güera", tenía alrededor de 55 años y complexión robusta.

Personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales iniciaron las investigaciones correspondientes.

