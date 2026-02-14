Encuentran una mujer muerta en el Cine Ópera

Ciudad de México.- El cuerpo sin vida de una mujer fue localizado este viernes en el interior del Cine Ópera, ubicado en la calle Serapio Rendón, colonia San Rafael, en la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.

Autoridades capitalinas confirmaron el hallazgo y señalaron que el cuerpo presentaba aparentes signos de violencia.

De manera preliminar, vecinos de la zona indicaron que la víctima sería la mujer que se desempeñaba como vigilante de seguridad privada del inmueble; no obstante, su identidad no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México acordonaron el área para resguardar la escena, mientras que peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México levantaron el cuerpo e iniciaron las diligencias correspondientes.

Por otra parte, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) capturaron a tres presuntos integrantes de la Anti Unión Tepito, en posesión de más de 140 dosis de droga, en calles de la alcaldía Venustiano Carranza.

Los detenidos serían colaboradores de Jonathan "N", alias "El Cachetes", detenido esta semana en posesión de 10 kilos de marihuana, de acuerdo con información de la SSC.