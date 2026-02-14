logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Heraskevych apeló descalificación por casco en Juegos Olímpicos

Fotogalería

Heraskevych apeló descalificación por casco en Juegos Olímpicos

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Encuentran una mujer muerta en el Cine Ópera

Por El Universal

Febrero 14, 2026 03:00 a.m.
A
Encuentran una mujer muerta en el Cine Ópera

Ciudad de México.- El cuerpo sin vida de una mujer fue localizado este viernes en el interior del Cine Ópera, ubicado en la calle Serapio Rendón, colonia San Rafael, en la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.

Autoridades capitalinas confirmaron el hallazgo y señalaron que el cuerpo presentaba aparentes signos de violencia. 

De manera preliminar, vecinos de la zona indicaron que la víctima sería la mujer que se desempeñaba como vigilante de seguridad privada del inmueble; no obstante, su identidad no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México acordonaron el área para resguardar la escena, mientras que peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México levantaron el cuerpo e iniciaron las diligencias correspondientes.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Por otra parte, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) capturaron a tres presuntos integrantes de la Anti Unión Tepito, en posesión de más de 140 dosis de droga, en calles de la alcaldía Venustiano Carranza. 

Los detenidos serían colaboradores de Jonathan "N", alias "El Cachetes", detenido esta semana en posesión de 10 kilos de marihuana, de acuerdo con información de la SSC.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    La Feria de San Marcos, apuesta por la unidad
    La Feria de San Marcos, apuesta por la unidad

    La Feria de San Marcos, apuesta por la unidad

    SLP

    El Universal

    Chihuahua participa como estado invitado con un pabellón para promover su cultura, gastronomía y turismo durante la Feria de San Marcos.

    Al volante y como terapeuta: conductor ofrece apoyo emocional en ruta
    Al volante y como terapeuta: conductor ofrece apoyo emocional en ruta

    Al volante y como terapeuta: conductor ofrece apoyo emocional en ruta

    SLP

    El Universal

    La iniciativa combina movilidad y apoyo emocional

    Sheinbaum se pronuncia sobre declaraciones de Adán Augusto
    Sheinbaum se pronuncia sobre declaraciones de Adán Augusto

    Sheinbaum se pronuncia sobre declaraciones de Adán Augusto

    SLP

    El Universal

    La presidenta Sheinbaum aclaró que Morena define candidaturas mediante encuestas abiertas.

    Sheinbaum plantea posible puente aéreo para apoyar a Cuba
    Sheinbaum plantea posible puente aéreo para apoyar a Cuba

    Sheinbaum plantea posible puente aéreo para apoyar a Cuba

    SLP

    El Universal

    Actualmente no hay restricciones para vuelos mexicanos a Cuba, y las aerolíneas pueden abastecerse de turbosina en México.