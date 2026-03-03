Entierran a Mencho en panteón exclusivo de Zapopan

Así es el exclusivo panteón de Zapopan donde fue enterrado "Mencho"

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 3 (EL UNIVERSAL).- El pasado 2 de marzo, fueron

los restos de, "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en el, en Zapopan, Jalisco.Elde "El Mecho" fue enterrado en un, conpresenciando el momento.Por lo anterior, en el cementerio se implementó un amplio, con la presencia de efectivos tanto decomo-----¿Cómo es elDe acuerdo con el sitio oficial del panteón, Recinto de La Paz es unaque "sigue siendo eldel país"."Nuestro concepto sony fuentes, con acogedoras sombras arboladas en un, y tranquilidad, con elde pájaros y pintorescas escenas del corretear de las ardillas", se lee en el sitio.Aunado a ello, el panteón cuenta con las más "amplias, cómodas y funcionales instalaciones, con losmáspor Estados Unidos y Canadá". Además de ser un jardín con un concepto tipo americano.Aunado a ello, detalla que "eles una de nuestra principal característica al solo existirque descansan, que evitan esos contrastes en ocasiones ofensivas".Actualmente el Jardín se encuentra conformado porLa MeditaciónLa OraciónEl RecuerdoLa FeLa EternidadEl RefugioLa ReflexiónLa PiedadLa EsperanzaLa PalabraLa PlegariaLa AsunciónLa SoledadLa CaridadFinalmente, el sitio detalló que la propiedad incluye:deconstruidos endeque incluyen:Sillas.Descensor automático y orador.Asimismo, el servicio cuenta con:Vigilancia las 24 hrsMantenimiento de su propiedad sin costo.