Entierran a Mencho en panteón exclusivo de Zapopan
El panteón Recinto de la Paz destaca por sus jardines, instalaciones modernas y vigilancia las 24 horas.
Así es el exclusivo panteón de Zapopan donde fue enterrado "Mencho"
CIUDAD DE MÉXICO, marzo 3 (EL UNIVERSAL).- El pasado 2 de marzo, fueron sepultados
los restos de Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en el panteón Recinto de la Paz, en Zapopan, Jalisco.
El cuerpo de "El Mecho" fue enterrado en un féretro dorado, con decenas de personas presenciando el momento.
Por lo anterior, en el cementerio se implementó un amplio operativo de seguridad, con la presencia de efectivos tanto de corporaciones federales como estatales.
-----¿Cómo es el panteón Recinto de La Paz?
De acuerdo con el sitio oficial del panteón, Recinto de La Paz es una empresa 100% jalisciense que "sigue siendo el más vanguardista del país".
"Nuestro concepto son hermosos jardines y fuentes, con acogedoras sombras arboladas en un ambiente de paz, y tranquilidad, con el relajante cantar de pájaros y pintorescas escenas del corretear de las ardillas", se lee en el sitio.
Aunado a ello, el panteón cuenta con las más "amplias, cómodas y funcionales instalaciones, con los hornos crematorios más modernos y ecológicamente aprobados por Estados Unidos y Canadá". Además de ser un jardín con un concepto tipo americano.
Aunado a ello, detalla que "el concepto de igualdad es una de nuestra principal característica al solo existir lápidas iguales que descansan sobre el pasto, que evitan esos contrastes en ocasiones ofensivas".
Actualmente el Jardín se encuentra conformado por XVI Jardines:
Buen Pastor
La Meditación
La Oración
El Recuerdo
La Fe
La Eternidad
El Refugio
La Reflexión
La Piedad
La Esperanza
La Palabra
La Plegaria
La Asunción
La Soledad
La Caridad
La Pasión.
Finalmente, el sitio detalló que la propiedad incluye:
Derecho de uso de 4 espacios construidos en concreto armado.
Cuatro servicios de inhumación que incluyen:
Toldo.
Sillas.
Descensor automático y orador.
Asimismo, el servicio cuenta con:
Lápida y florero
Vigilancia las 24 hrs
Mantenimiento de su propiedad sin costo.
