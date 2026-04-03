Especialistas alertan sobre "arrendadores fantasma"
El mercado inmobiliario en CDMX enfrenta riesgos por arrendadores fantasma que usan ingeniería social para estafar.
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CIUDAD DE MÉXICO, abril 3 (EL UNIVERSAL).- En elmercado inmobiliario , especialistas del sector señalan la importancia de reforzar la prevención
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ante prácticas como la de los llamados "arrendadores fantasma" o la conocida "estafa del anticipo".
Se trata de esquemas aislados que pueden afectar a quienes buscan propiedades a través de redes sociales o plataformas digitales, particularmente en colonias de alta demanda de la Ciudad de México como Roma, Condesa y Del Valle.
Helena Verron, CEO de The Smart Flat, explica que el modus operandi suele combinar ingeniería social y usurpación de identidad: se publican anuncios atractivos con precios por debajo del mercado, en ocasiones utilizando imágenes tomadas de otros sitios.
En algunos casos, quienes cometen estas prácticas logran acceso temporal a los inmuebles para mostrarlos, generando confianza en posibles inquilinos.
Posteriormente, solicitan un anticipo para "apartar" la propiedad sin contar con procesos claros de validación.
Si bien el dinamismo del mercado, incluyendo eventos internacionales que podrían incrementar la demanda de alojamientos temporales, como el Mundial 2026, puede propiciar un entorno más activo, el enfoque debe centrarse en la prevención y en tomar decisiones informadas.
Verificación, clave para evitar fraudes en renta de vivienda
"La emoción de encontrar un departamento ideal a un precio atractivo puede jugar en contra. Por eso es importante incorporar procesos de verificación que permitan validar tanto el inmueble como a la persona con la que se está tratando", señaló la fundadora de The Smart Flat.
Asimismo, destacó que apoyarse en profesionales con procesos verificables y revisar la documentación disponible contribuye a aumentar la seguridad en cada operación.
"El riesgo puede incrementarse cuando se interactúa con perfiles sin información comprobable. La participación de profesionales inmobiliarios con procesos estructurados ayuda a realizar revisiones que una persona, por sí sola, no siempre está en condiciones de llevar a cabo", añadió Verron.
Entre las principales señales de alerta que se deben considerar destacan: precios significativamente por debajo del mercado; solicitudes de pago por adelantado sin validaciones previas; falta de rastro o información verificable del anunciante; y excusas como la imposibilidad de mostrar el inmueble de forma directa.
Asimismo, el uso de imágenes genéricas o reutilizadas puede ser un indicio adicional a revisar.
En un entorno dinámico, informarse, comparar opciones y apoyarse en procesos verificables puede marcar la diferencia para reducir riesgos.
La combinación de tecnología, mejores prácticas y colaboración entre los distintos actores del sector contribuye a un mercado más transparente y seguro para todos, aseguró Verron.
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