Especialistas alertan sobre "arrendadores fantasma"

CIUDAD DE MÉXICO, abril 3 (EL UNIVERSAL).- En el

, especialistas del sector señalan la importancia de reforzar la

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

ante prácticas como la de los llamados "" o la conocida "".Se trata deque pueden afectar a quienes buscan propiedades a través deo plataformas digitales, particularmente ende la Ciudad de México como Roma, Condesa y Del Valle., CEO de, explica que el modus operandi suele combinary usurpación de identidad: se publican anuncios atractivos condel mercado, en ocasiones utilizando imágenes tomadas de otros sitios.En algunos casos, quienes cometen estas prácticas lograna los inmuebles para mostrarlos, generando confianza en posibles inquilinos.Posteriormente, solicitan un anticipo para "apartar" la propiedad sin contar con procesos claros de validación.Si bien el, incluyendo eventos internacionales que podrían incrementar la demanda de alojamientos temporales, como el, puede propiciar un entorno más activo, el enfoque debe centrarse en lay en tomar decisiones informadas., clave paraen"La emoción de encontrar un departamento ideal a un precio atractivo puede jugar en contra. Por eso es importante incorporar procesos deque permitan validar tanto el inmueble como a la persona con la que se está tratando", señaló la fundadora deAsimismo, destacó que apoyarse en profesionales con procesos verificables ylacontribuye a aumentar la seguridad en cada operación."El riesgo puede incrementarse cuando se interactúa concomprobable. La participación deconayuda a realizar revisiones que una persona, por sí sola, no siempre está en condiciones de llevar a cabo", añadió Verron.Entre las principalesque se deben considerar destacan: precios significativamente por debajo del mercado; solicitudes desin validaciones previas; falta de rastro o información verificable del anunciante; y excusas como la imposibilidad de mostrar el inmueble de forma directa.Asimismo, el uso deo reutilizadas puede ser unEn un entorno dinámico,y apoyarse en procesos verificables puede marcar la diferencia paraLa combinación dey colaboración entre los distintos actores del sector contribuye a un mercado más transparente y seguro para todos, aseguró Verron.