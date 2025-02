"Están jóvenes, que se esperen a 2036": Sheinbaum a senadores

Pese la reforma contra el nepotismo y la reelección aprobada en el Senado, y las aspiraciones políticas de los senadores Ruth González, Félix Salgado Macedonio y Saúl Monreal para ser gobernadores, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo mandó un mensaje: "Están jóvenes, que se esperen a otro periodo".

En su conferencia mañanera de este jueves 27 de febrero en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo también declaró que a las personas mexicanas no les gusta el nepotismo y tampoco están de acuerdo en que el poder se concentre en una familia por años.

"Están jóvenes, que se esperen a otro periodo. A la gente no le gusta el nepotismo, no solamente es un asunto de la propuesta que envié, no están de acuerdo con eso, que se quede en una familia durante más de seis años en caso de gobernadores o tres años en el caso de presidentes municipales o seis porque todavía hay reelección en 2027, la gente no está de acuerdo con eso.

"Mi recomendación: Están jóvenes, que se esperen al 2036", insistió la titular del Ejecutivo federal.

- Luisa María Alcalde muestra congruencia

En el Salón Tesorería de Palacio Nacional, Sheinbaum destacó que la presidenta Nacional de Morena, Luisa María Alcalde, "en congruencia" con su propuesta de sobre nepotismo y no reelección, no presentará propuestas de familiares en las elecciones locales de este año en Durango y Veracruz.

Además, que se presentará ante el congreso nacional de Morena una propuesta de incorporación estatutaria para que esta medida sea aplicable para el proceso electoral de 2027.

Insistió en que esta medida contra el nepotismo debería aplicar desde 2027 y no hasta 2030, "pero a veces en la política es optar entre inconvenientes": "Para que tengas la mayoría calificada, necesitas la alianza de otros partidos. Entonces ahí entras en un proceso que no tenga que ver con cambiar obviamente tus principios, en este caso estamos hablando de una fecha".

La fracción de Morena decidió que fuera a partir de 2030 para asegurar que realmente quede en la Constitución, comentó. Señaló a la "comentocracia" y "los todólogos" por decir que "la Presidenta no tiene fuerza", tras lo aprobado en el Senado.