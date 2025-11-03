Esto es lo que se sabe del asesinato de Carlos Manzo

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El Gabinete de Seguridad confirmó la muerte del alcalde de Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, tras un ataque directo la noche del 1 de noviembre de 2025. El hecho ocurrió en el centro de Uruapan, minutos después de inaugurar el Festival de las Velas.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Michoacán, el edil fue agredido a balazos alrededor de las 20:00 horas. Aunque fue trasladado a un hospital, falleció a las 20:50 horas debido a la gravedad de las heridas.

En el lugar del ataque, uno de los agresores fue abatido, mientras que otros dos sospechosos fueron detenidos. Se aseguró un arma calibre 9 mm y se recuperaron siete casquillos percutidos.

El secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, informó que el arma usada en el crimen está relacionada con al menos dos enfrentamientos previos entre grupos delictivos de la región. Aseguró que "no habrá impunidad" y que todas las líneas de investigación permanecen abiertas.

Había denunciado amenazas y falta de apoyo federal

Desde que asumió la presidencia municipal en 2024, Carlos Manzo —de filiación independiente— denunció amenazas del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y pidió refuerzos federales para proteger su municipio.

Contaba con escolta de la Guardia Nacional y de la Guardia Civil, integrada por 14 elementos y dos vehículos oficiales, según confirmó García Harfuch.

En repetidas ocasiones, el edil declaró que "el Estado había perdido el control del país" y exigió la intervención del Ejército y la Marina para frenar la violencia.

"Si algo me pasa, quiero que se sepa por qué fue"

Las amenazas en su contra eran constantes. En diversas entrevistas, Carlos Manzo aseguró haber sido intimidado por fuerzas estatales y hostigado por grupos criminales. Pese a ello, insistía en no tener miedo ni a la cárcel ni a la muerte.

"Mi único compromiso es con el pueblo. Si algo me pasa, quiero que se sepa por qué fue", declaró semanas antes de su asesinato.

El edil también denunció que las intimidaciones alcanzaron a su familia, recibiendo llamadas donde le advertían sobre su hijo. "Sabían dónde estaba mi hijo Plutarco", relató.

¿Quién era Carlos Manzo?

Carlos Alberto Manzo Rodríguez nació el 9 de mayo de 1985 en Uruapan, Michoacán. Estudió Ciencias Políticas y Gestión Pública en el ITESO y fue diputado federal por Morena entre 2021 y 2024.

En 2024 asumió la alcaldía como candidato independiente, encabezando el movimiento "Los del Sombrero", con una política de cero tolerancia al crimen que le valió comparaciones con Nayib Bukele.

Se distinguió por su discurso frontal contra los cárteles, denunciando extorsiones, secuestros y la descomposición del Estado en Michoacán.

Indignación y reclamos en su sepelio

El asesinato de Carlos Manzo desató protestas e indignación en Uruapan. El edil fue velado en la funeraria San José y acompañado por miles de pobladores que exigían justicia.

Durante el sepelio, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla fue abucheado y expulsado del lugar entre gritos de "¡Asesino!" y "¡Fue tu culpa!".

Su esposa, Grecia Quiroz, pronunció un discurso que conmovió a los asistentes:

"Mataron al mejor presidente municipal de México, que se atrevió a alzar la voz y a hablar con la verdad."

La jornada concluyó con una marcha por la paz encabezada por ciudadanos y colectivos. El féretro del alcalde fue acompañado por su caballo y su sombrero, símbolo del movimiento que lideraba.

El crimen de Carlos Manzo Rodríguez ocurre apenas 15 días después del homicidio del líder limonero Bernardo Bravo, también víctima de la violencia criminal.