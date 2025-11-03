logo pulso
Critica el PAN campaña adelantada del PVEM a favor de Ruth González

Verónica Rodríguez consideró que buscan posicionar figuras políticas fuera de los tiempos electorales

Por Samuel Moreno

Noviembre 03, 2025 11:07 a.m.
A
Verónica Rodríguez / Foto: Pulso

Verónica Rodríguez / Foto: Pulso

La presidenta estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Verónica Rodríguez Hernández, cuestionó la postura del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) por impulsar anticipadamente a la senadora Ruth González Silva como posible candidata a la gubernatura de San Luis Potosí para 2027, señalando que dicha acción refleja la falta de vida democrática interna en ese instituto político.

Rodríguez consideró que la reciente Asamblea Estatal del Verde, donde participaron dirigentes nacionales, más que fortalecer su estructura interna, mostró una intención por posicionar figuras políticas fuera de los tiempos electorales. Recordó que los partidos deben regirse por sus estatutos y respetar los procesos de consulta y participación de la militancia, algo que no ocurre en otras fuerzas políticas.

En contraste, aseguró que Acción Nacional se mantiene enfocado en el fortalecimiento de su base municipal, realizando de manera ordenada la renovación de sus comités directivos conforme a lo establecido en sus normas internas. Explicó que el trabajo desde los municipios será la base de la estrategia panista con miras al proceso de 2027.

La dirigente estatal reiteró que el PAN cuenta con perfiles competitivos y con respaldo ciudadano, y que, llegado el momento, presentará a su mejor propuesta para encabezar un proyecto sólido y con visión local.

