Estrategia "abrazos, no balazos" con AMLO no funcionó: Episcopado

Ramón Castro Castro, Presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) declaró que se mantiene esperanzado tras la reunión que sostuvo con la presidenta, Claudia Sheinbaum.

Las declaraciones las emitió durante entrevista con Ciro Gómez Leyva en su noticiero matutino en Radio Fórmula.

El obispo señaló que la estrategia de seguridad del expresidente, Andrés Manuel López Obrador no funcionó, pero que con la actual administración existe la esperanza del camino hacia la paz en el país.

"Le dijimos al señor expresidente, nos hiciera el favor de revisar esa estrategia de abrazos, no balazos... no funcionaba", dijo.

Lo anterior, después de que la CEM mantuviera un encuentro con la Presidenta para tratar la construcción de la paz y el desarrollo del país entre todos los sectores.

Monseñor destacó la importancia del diálogo del gobierno con las personas que viven en primera fila la violencia que enfrenta el país y destacó existe la esperanza a que la actual administración esté dispuesta al diálogo.

"Lo vemos con esperanza (...) decir siempre la verdad, decir lo que está pasando, antes no éramos ni siquiera escuchados, no hubo un puente ahora se está construyendo un puente, y lo vemos con la esperanza, no sé cuál va a ser el fruto, pero al menos nos escucharon, y para nosotros ya es un comienzo".

El obispo indicó que los resultados no son de la noche a la mañana; sin embargo, ya se empiezan a notar algunos resultados como lo son algunos municipios de Nuevo León.

Detalló esto como resultado de las acciones en el núcleo de la paz, trabajo que ya se encuentra en una tercera etapa y que ha favorecido la reconstrucción del tejido social.