Examen ECOEMS 2026: ¿cuándo es la fecha límite para el registro?

CIUDAD DE MÉXICO, abril 14 (EL UNIVERSAL).- La

(SEP) dio a conocer que se extendió el plazo para hacer el registro al Examen ECOEMS 2026. La inscripción se realiza a través de la convocatoria "

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2026", la cual está a cargo del proceso de asignación a la Educación Media Superior en laEl registro al(ECOEMS) debe ser realizado por aquellas y aquellos estudiantesa una institución de Educación Media Superior como, CONALEP, IEMS o DGETI.De acuerdo con la actualización de la SEP, la convocatoria para realizar el registro al sistema ECOEMS 2026 (independientemente de si se desea realizar examen de ingreso o no) se extendió hasta el próximo viernes 17, es decir, tres días más de lo que se tenía previsto.La convocatoria fue publicada el pasado 13 de febrero y el registro de aspirantes comenzó el 17 de marzo, por lo que se aplazó para cubrir un mes completo de inscripción de aspirantes.Este examen de ingreso es el nuevo sistema de asignación a preparatorias públicas en la, el cual desde 2025 sustituyó al examen COMIPEMS.La convocatoria tiene, sin embargo, únicamente deben realizar la prueba aquellas y aquellos aspirantes que deseen ingresar a instituciones que aplican examen para asignar sus espacios educativos, como las Preparatorias de la UNAM y los CeCyT del IPN.Para poder realizar el registro satisfactoriamente se necesita contar con:(del aspirante, no de la madre, del padre o tutor)(CCT)Correo electrónicoCertificado de secundaria (en caso de tenerlo)Puedes realizar tu registro a cualquier modalidad del ECOEMS 2026 a través delde