Excarcelan al dueño de crematorio Plenitud

Ciudad Juárez, Chih.- Este viernes se dio a conocer la liberación por medio de un amparo de José Luis AC, quien es el dueño del crematorio Plenitud en donde fueron localizados 386 cuerpos sin calcinar en junio del 2025 en Ciudad Juárez.

El juez séptimo de Distrito Ciudad Juárez, Luis Eduardo Rivas, habría otorgado un amparo para que el detenido pudiera salir en libertad esta tarde.

Al darse a conocer la liberación, las familias de las víctimas que integran colectivos para exigir justicia y rápida identificación de los cuerpos dieron a conocer su descontento por la liberación de José Luis.

Sostuvieron que "Es una burla para la sociedad que el Juez Rivas Martínez considere que el hallazgo de 386 cadáveres abandonados en condiciones inhumanas y la entrega de cenizas falsas (basura y escombros) no constituyen un delito grave, sino meras irregularidades administrativas (...) Tratar a nuestros seres queridos como desperdicios y lucrar con el duelo más profundo no es un error de trámites, es una atrocidad que desgarra el tejido social", señalaron los integrantes del colectivo Memoria, Dignidad y Justicia.

