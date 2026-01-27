Exministros cargaban al erario despensas, hoteles y hasta ¡conciertos!

Desde la contratación de suministro de agua, energía eléctrica y servicios de telefonía; el pago de teléfonos celulares; conseguir autógrafos de objetos personales de artistas o celebridades; boletos de preventa o venta exclusiva; lugares preferenciales en eventos; apoyo para la reparación de refrigeradores; así como servicios de Ticketmaster y Ocesa, entre otras superficialidades, formaban parte de al menos 59 apoyos y trámites que fueron cancelados a ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Durante su conferencia de prensa matutina, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo exhibió, con información del máximo tribunal del país, los trámites de carácter no oficial que existían en la vieja Corte, y que realizaba el área de atención a ministras y ministros.

Se trata de 59 apoyos que incluían desde la compra de despensas, pedidos de comida, solicitudes de pipas de agua y adquisición de enseres, hasta reservaciones de hospedaje, entre otros aspectos que se gestionaban como si se tratara de asistentes personales que resolvían la vida cotidiana e incluso los lujos de las y los antiguos ministros de la SCJN.

Lo anterior se dio en el contexto de las notas publicadas en medios nacionales sobre el gasto de la nueva Corte. En ese marco, Sheinbaum Pardo presentó un comparativo entre lo que perciben actualmente las y los nuevos ministros, y los altos costos y prestaciones de los que gozaban las y los anteriores integrantes del pleno.

Con una tabla, la mandataria mexicana resaltó, por ejemplo, que las y los antiguos ministros, entre los años 2023 y 2024, mantuvieron un sueldo mensual neto de 206 mil 947 pesos, con un sueldo anual neto de dos millones 483 mil 370 pesos. En tanto que, para el año 2025, ya con la nueva Corte, el sueldo mensual neto se bajó a 133 mil pesos, y el anual a un millón 596 mil pesos, es decir, 73 mil 947 pesos mensuales.

Mientras que para este año 2026, aunque hubo un ligero ajuste al alza con respecto al 2025, con un sueldo mensual neto es todavía muy inferior, con un total de 134 mil 310 pesos y un anual de 1 millón 611 mil pesos, todavía muy por debajo de los niveles de 2023 y 2024.

Otro de los aspectos que también destacó la mandataria es con respecto a las prestaciones que también tuvieron una baja muy considerable, pues mientras entre 2023 y 2024 sumaron más de 1.3 millones de pesos anuales por ministro en diversas prestaciones; para el 2025 bajaron a 579 mil pesos y en 2026 a 568 mil pesos.

Y es que, según destacó la mandataria, a partir de septiembre de 2025 se eliminaron algunas prestaciones lujosas como el seguro de gastos médicos mayores, el seguro de separación individualizado, que tenía un costo de 523 mil 314, el estímulo por antigüedad y el pago por riesgo.

Gastos en medicinas complementarias y alimentos son otras de las prestaciones que también gozan los ministros y los cuales también disminuyeron, ya que en el año. 2023 el gasto total fue de 11.1 millones de pesos; en 2024 bajó a 10.8 millones; en 2025, ya con la nueva Corte, de enero a agosto, se redujo a 7.1 millones. Para 2026 solo se programaron 200 mil pesos, lo que marca un recorte drástico frente a años anteriores.

Pero además la Presidenta también exhibió una serie de apoyos y gestiones que tenían los ministros, en total son 149 apoyos de los cuales se han eliminado 59 y sigue en trámite por eliminar los otros 99.

Los apoyos eliminados son:

1. Contratación de suministro de agua, energía eléctrica y servicios de telefonía.

2. Telefonía celular (con cualquier compañía).

3. Apoyo para reparación de refrigeradores.

4. Compra de enseres menores como despensa.

5. Compra de camisetas y bordado de ropa.

6. Mantenimiento de elevadores en domicilio particular.

7. Mantenimiento a plantas de luz y reparación eléctrica o de gas.

8. Solicitud de pipas de agua.

9. Compra de alimentos tipo servicio a domicilio.

10. Apartado de lugares y gestión en estadios de futbol y beisbol.

11. Reserva de mesa en restaurantes.

12. Traslado de amistades.

13. Traslado urgente de objetos personales dejados en domicilio por olvido.

14. Comprobante de estado de cuenta en bancos.

15. Recuperación de facturación de alimentos de periodos anteriores.

16. Conseguir autógrafos de objetos personales a artistas o celebridades.

17. Conseguir boletos de preventa o venta exclusiva.

18. Conseguir lugares preferenciales en eventos.

19. Asignar a personal de la oficina para realizar guardia en domicilios.

20. Traer objetos exclusivos provenientes de otros países.

21. Asignar personal para el cuidado de menores de edad.

22. Asignar vehículos oficiales para asuntos de festejos en eventos particulares.

23. Uso del personal para actividades de limpieza.

24. Mudanzas, cargar cajas, bultos, macetas y artículos en domicilio particular.

25. Préstamos vehiculares a familiares.

26. Traslado de familiares a consultas médicas.

27. Traslado de enfermeras a domicilio, época de COVID.

28. Conseguir camas en hospital para atención de personas que se indiquen.

29. Poda, derrame y limpieza, alcantarillado, drenaje, alumbrado, etc.

30. Gestión de boletos, cortesías.

31. Servicios de OCESA y Ticketmaster.

32. Monitoreo de paquetería o envíos realizados por empresas especializadas.

33. Trámites bancarios.

34. Apoyo hospitalario para familiares no directos del Ministro.

35. Recuperar objetos detenidos en aduanas de otro país.

36. Compra de regalos para eventos particulares.

37. Cotización para artículos ante empresas particulares.

38. Compra de boletos de avión.

39. Reservación de hospedaje.

40. Reservación en estancias o salones de fiesta.

41. Mantenimiento de jardín, pintar y barnizar paredes o ventanas.

42. Traslado de documentación y objetos personales de las Ponencias.

43. Compra de flores y coronas para fines funerarios.

44. Inscripción en escuelas, pago de colegiaturas y obtención de becas.

45. Solicitud de ingreso (Forma migratoria) a México de extranjeros.

46. Servicio de meseros y servicio de valet parking.

47. Verificación vehicular de personal de la Ponencia.

48. Traslado vehicular para mantenimiento mecánico.

49. Pago de cuentas en tiendas departamentales y tarjetas bancarias.

50. Gestión para la importación aduanal de mercancía.

51. Conseguir cita en American Express.

52. Traslado de objetos personales al interior de la República.

53. Conseguir especialista en reparación de electrodomésticos y electrónicos.

54. Conseguir servicio de gas.

55. Traslado de vestuario (incluye calzado) para reparación.

56. Compra de medicamentos controlados agotados.

57. Recuperación de claves y contraseñas en servicios electrónicos.

58. Traslados urgentes recurrentes.

59. Contratación de servicios de televisión e Internet en casa.