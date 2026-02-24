Éxodo de turismo tras reapertura de vuelos en Puerto Vallarta
Aeropuerto de Puerto Vallarta prioriza vuelos internacionales ante alta demanda de salida.
A
Miles de turistasextranjeros comenzaron a abandonar Puerto Vallarta este martes, luego de la reapertura de
operaciones aéreas tras los hechos violentos y "narcobloqueos" registrados el pasado fin de semana en la región debido al abatimiento de Nemesio Oseguera "El Mencho".
Desde las primeras horas del día, largas filas de taxis y furgonetas provenientes de distintos hoteles arribaron al Aeropuerto Internacional de la ciudad, donde se dio prioridad a pasajeros con vuelos hacia Estados Unidos, Canadá y Europa. La salida masiva ocurre después de que autoridades confirmaran los enfrentamientos del domingo, en los que fue abatido el presunto líder del CJNG en el estado de Jalisco.
Cerca del mediodía comenzaron a reanudarse también los vuelos nacionales; sin embargo, algunos arribos no llegaron con su capacidad completa. En contraste, los vuelos de salida —especialmente con destino a la Ciudad de México, otras entidades del país y destinos internacionales— registraron alta demanda e incluso saturación.
Dentro de la terminal aérea se observaron extensas filas de turistas extranjeros y visitantes que buscan abandonar el destino turístico ante la preocupación por la seguridad. Personal aeroportuario implementó operativos para agilizar los procesos de documentación y embarque.
Hasta el momento, autoridades locales y federales mantienen presencia reforzada en la zona y aseguran que las operaciones aéreas continúan con normalidad, aunque el flujo de salida de visitantes permanece elevado.
