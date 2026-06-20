Exoneran a hermano de AMLO

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Ciudad de México.- El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) desechó el procedimiento sancionador iniciado contra Martín López Obrador, hermano del expresidente Andrés M. López Obrador, al concluir que no se acreditó el uso de recursos ilícitos en las elecciones de 2018.

Declaró infundadas las quejas presentadas por el PAN y el PRD, al determinar que no existían pruebas suficientes para demostrar que Martín López Obrador se hubiera beneficiado con dinero de procedencia ilegal.

La resolución también eximió de sanciones a David León Romero y a Morena, tras la difusión de un video en el que se observa una entrega de dinero en efectivo.

El argumento para desechar el procedimiento administrativo sancionador fue que nunca se demostró la certeza de que Martín López Obrador se benefició con recursos de procedencia ilícita.

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El caso cobró relevancia pública luego de que en 2020 se difundieran grabaciones en las que David León entregaba dinero en efectivo a Martín López Obrador.