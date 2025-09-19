Explica Arturo Zaldívar reforma a Ley de Amparo

Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, coordinador general de Política y Gobierno, rechazó que la reforma a la Ley de Amparo sea regresiva y que se busque limitar el acceso a la defensa de los mexicanos, sino que lo que se busca es hacer un juicio de amparo más ágil y más eficaz.

Frente a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea afirmó que con esta reforma ni se restringe ni se dificulta el acceso al amparo.

"Hay que aclarar porque se está reiterando una narrativa de que esta reforma al amparo es regresiva y busca limitar el acceso de defensa de las y los mexicanos. Esto es absolutamente falso. Se busca hacer un juicio de amparo más ágil, más eficaz, tecnológico, donde haya una justicia digital".

"Ni se limita ni se restringe, ni se dificulta el acceso al amparo", afirmó.

En Palacio Nacional, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea rechazó que se busque limitar el amparo y con esto, impedir que la población pueda defender derechos, como los derechos ambientales.

"La iniciativa lo único que hace es describir los elementos de esta figura, el interés legítimo, tomando la jurisprudencia obligatoria del pleno de la Corte de Justicia de la Nación, es decir, aclarar la figura para que sea más fácil su aplicación".

Acusa golpe político contra hijos de AMLO

Arturo Zaldívar, coordinador de Política y Gobierno de la Presidencia de México, acusó un golpe político contra Andrés Manuel "Andy" y Gonzalo "Bobby" López Beltreán, hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, por los amparos presentados a su nombre.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este viernes 19 de septiembre en Palacio Nacional, Zaldívar refirió que debería haber algún tipo de sanción contra quien presentó estos amparos para "Andy" y "Bobby".

"Uso abusivo interesado para golpear, de una figura proteccionista del amparo"; dijo al explicar que el amparo se puede promover a nombre de otra persona cuando está incomunicada.

"Las personas que resultaron afectadas pueden promover los medios de defensa o acciones, que pueden ser de manera penal o civil, contra quien usó mal su nombre para golpearlos políticamente", declaró el ministro en retiro.

Sheinbaum Pardo pidió que se revise en qué caso se puede promover un amparo a nombre de otra persona.