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Explota mina y lesiona a dos en Michoacán

Por El Universal

Junio 20, 2026 03:00 a.m.
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Explota mina y lesiona a dos en Michoacán
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      Ciudad de México.- En Michoacán dos cortadores de limón resultaron heridos por la explosión de artefactos tipo mina del crimen organizado.

      Uno de los jornaleros fue herido de gravedad, luego de que un explosivo improvisado estallara cuando transitaban en un vehículo sobre la carretera Apatzingán-El Guayabo.

      Los hombres identificados como Arturo y Eliseo, originarios del municipio de Apatzingán, fueron trasladados al Hospital Regional de Apatzingán para recibir atención médica especializada, donde permanecen bajo vigilancia médica.

      Derivado de este incidente, personal del Ejército y la Policía Estatal de Michoacán desplegaron un operativo en la zona, mientras que agentes de la Fiscalía General de Michoacán realizaron las diligencias ministeriales correspondientes.

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      Cortadores de limón, militares y habitantes de la Tierra Caliente han resultado afectados por la explosión de artefactos tipo mina sembrados por los grupos criminales en la región en los últimos años.

      Tan sólo el año pasado, autoridades de Michoacán desactivaron mil 645 artefactos explosivos improvisados usados por la delincuencia organizada en drones y como minas personales.

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