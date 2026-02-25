logo pulso
Familia de "El Mencho" solicita a FGR la entrega del cuerpo

La Fiscalía informó que ya analiza el escrito y realiza los protocolos

Por Redacción

Febrero 25, 2026 11:36 a.m.
A
FGR procesa solicitud familiar

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que recibió un escrito en el que quien se ostenta como representante jurídico de familiares de Rubén "N" solicitó formalmente la entrega de sus restos mortales.

De acuerdo con el comunicado 107/26, emitido el 25 de febrero de 2026, la dependencia señaló que el Ministerio Público Federal se encuentra agotando los procedimientos protocolarios necesarios para estar en condiciones de formalizar la entrega.

La FGR precisó que la solicitud fue presentada por escrito y que el trámite se encuentra en curso conforme a la normatividad aplicable.

Contexto del caso en Tapalpa, Jalisco

En el mismo comunicado, la institución reiteró que las personas involucradas en procesos judiciales se presumen inocentes mientras no exista sentencia condenatoria emitida por autoridad competente.

El caso se da en el contexto de las investigaciones iniciadas tras los hechos ocurridos en Tapalpa, Jalisco y el abatimiento del líder del CJNG.

