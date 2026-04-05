Familiares de Miguel Ángel Rojas exigen justicia y judicialización en caso Axe

CIUDAD DE MÉXICO, abril 5 (EL UNIVERSAL).-

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" a las afueras delen memoria de los dos fotoperiodistas que murieron hace un año en el Axe Ceremonia.Los familiares y amigos montaron un escenario, realizaron uny exigieron que este hecho se judicialice, pues a un año de la tragedia no se han vinculado a proceso a los responsables de estos hechos porpromovidos.de Miguel Ángel, expuso que su hijo no murió por una casualidad o un accidente: "porque alguien decidió que la seguridad podía esperar, porque alguien pensó que nada iba a pasar, porque se privilegió el dinero antes que la vida y eso comono lo puedo aceptar, y no lo voy a aceptar".Precisó que no va a permitir que esto se cierre con silencio o que se quierade una"A un año de su muerte. Nos han tratado bien, sí, pero la; eso duele y también indigna, indigna ver cómo se atrasa el proceso, cómo se presentan recursos para retrasar la audiencia. Indigna saber que mientras nosotros seguimos con este dolor todos los días, hay empresas que siguen ganando dinero y que siguen actuando como si no tuvieran responsabilidad", aseveró.del fotoperiodista, indicó que a lo largo de este año han escuchado muchos intentos de decir que este hecho fue un accidente, "pero yo quiero ser muy claro, lo que pasó no fue un accidente, fue el resultado de decisiones, omisiones y una cadena de errores que nunca debieron ocurrir y esas decisiones tienen responsables".Recalcó que no le interesan discursos bonitos ni justificaciones, sino la, "y hoy, a un año, no las tenemos. Lo que más me duele de este proceso es lo lento que va; no entiendo por qué, si ya dijeron que hay elementos para imputar y seguimos aquí esperando. Por eso mi petición es simple: que sede investigación, que inicie el juicio y que se pruebe la negligencia que le costó la vida a mi hijo"., hermana de Miguel, recordó cómo se enteraron de la tragedia y lamentó que las autoridades no les hayan informado de lo ocurrido; al igual que sus padres, pidió que este caso se judicialice.En el "" tocanque de manera gratuita asistieron a este homenaje.