Farías Laguna, bajo custodia mexicana
El exoficial de la Marina Armada está acusado de huachicoleo
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CIUDAD DE MÉXICO.- La Fiscalía General de la República (FGR) compartió la entrega del excontralmirante de la Marina, Fernando Farías Laguna, por parte de las autoridades de Argentina a la custodia mexicana.
Vestido con una sudadera verde menta, pantalón caqui y tenis blancos, permaneció esposado y fue escoltado por agentes de la Agencia Nacional de Migraciones, Policía Federal Argentina (PFA), Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). En el aeropuerto lo esperaban agentes de la Secretaría de Marina y de la FGR, para ser trasladado a México en el Gulfstream G450 de las Fuerzas Armadas, que aterrizó ayer en el aeropuerto de Ezeiza, Argentina.
En el mismo clip, se puede ver a Farías Laguna sentado dentro del avión, mientras agentes de la Marina hablan con él y este sólo asiente. Ernestina Godoy, titular de la FGR, informó que Farías será llevado al penal del Altiplano cuando llegue a México.
De acuerdo con la fiscal Ernestina Godoy, el exfuncionario participó en una red de criminal dedicada al huachicol fiscal.
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Recordó que fue el entonces secretario de Marina, el almirante José Rafael Ojeda Durán, tío político del acusado, quien señaló ante el exfiscal Alejandro Gertz Manero, acciones de dicha red criminal.
Por lo que se inició una investigación, pero fue el aseguramiento del buque "Challenge Procyon" cargado con "ocho" millones de litros de diésel en el puerto de Tampico, Tamaulipas, confirmó el entramado criminal.
Luego en Ensenada, Baja California se detectó otro buque con ocho millones de litros de combustible. Según la fiscal, los señalados ingresaban el huachicol como aceites o aditivos para no pagar impuestos y los distribuían a través de empresas legalmente constituidas.
Godoy informó que se impuso una nueva estrategia de investigación y se obtuvo evidencia de pedimentos manipulados, además se detectó a agentes aduanales corruptos, revisiones simuladas y la adulteración en volúmenes y muestras del producto.
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