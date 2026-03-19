Feria del Caballo en Texcoco mantiene prohibición de "narcocorridos"

TEXCOCO

, Méx., marzo 19 (EL UNIVERSAL).- En esta nueva edición de lade

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sigue prohibida la interpretación de narcocorridos o cualquier canción que impliquedentro de sus instalaciones, dio a conocer el alcalde deEl edil informó que el, a través de la, la Fiscalía General de Justicia mexiquense y la Secretaría de Seguridad estatal, le notificaron al ayuntamiento esa determinación que también se aplicó en la edición del 2025."De nueva cuenta tuve elpor el secretario general de gobierno, Horacio Duarte Olivares; por el fiscal general, José Luis Cervantes Martínez, y por el secretario de Seguridad, Cristóbal Castañeda Camarillo. Nos notificaron a varios alcaldes, pero de manera particular a. Tuvimos la notificación en el inicio de la feria y de manera inmediata notifiqué yo alpara que hiciera a su vez también la notificación a los grupos, sobre todo a los grupos que ya tienen la etiqueta de cantar este tema de la apología, los corridos bélicos", explicó Gutiérrez.-----Agreden apor no cantar corridos bélicos en Feria del Caballo 2025El documento llegó con antelación suficiente para evitar repeticiones del incidente del año pasado, cuando el cantanteanunció en pleno concierto en el palenque que no interpretaría sus corridos bélicos más conocidos por la disposición del gobierno estatal.Elcon abucheos, lanzamiento de objetos y destrucción del escenario, lo que obligó al cantante a abandonar el lugar y generó disturbios en el recinto ferial.-----en Feria del Caballo 2026En esta edición, la feria lleva seis días de actividades conen materia de seguridad y cumplimiento de protocolos, afirmó el edil.Los asistentes no han exigido ese tipo de canciones durante las presentaciones, según losque coordina con los tres niveles de gobierno y la seguridad privada del palenque.El alcalde destacó que laal, encabezado por Jaime Paniagua, y la reiteración formal evitaron conflictos.Entre los artistas programados se encuentran—quien regresa este 2026, no obstante lo ocurrido el año anterior—,, El Trono de México, Bogueto, El Komander, Grupo Ilusión y otros como, Gloria Trevi, Christian Nodal y Pancho Barraza.De acuerdo al alcalde texcocano, solo Conríquez se asocia de manera clara con ese estilo, aunque todos recibieron la advertencia a través del representante del palenque y elEl incumplimiento conlleva intervención inmediata de autoridades federales, ya que se trata de delitos del fuero común y federal relacionados con. Las corporaciones pueden detener al artista y proceder a la presentación de. Hasta el momento, ningún grupo ha violado la restricción, explicó.versiones difundidas en redes sociales sobre la desaparición de una joven en las instalaciones, calificándolas de falsas y parte de campañas de desinformación con inteligencia artificial.Insistió en que la feria mantiene un, con mejoras como nuevo asfalto en andadores, techumbres renovadas, conversión de antiguas cantinas en caballerizas y atractivos como domo histórico, granja didáctica de Chapingo y muestras de charrería y razas de caballos.Ladese concentra en los próximos días de"Esperamos que así transcurra también; ya la gente, con la experiencia que se vio el año pasado, pues le quedó claro que no va a haber corridos, esos que hagan", dijo.