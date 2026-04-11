Fernández Noroña increpado en aeropuerto de Tijuana por uso de lujos

CIUDAD DE MÉXICO, abril 11 (EL UNIVERSAL).- Gerardo Fernández Noroña, senador de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), de nueva cuenta fue cuestionado debido al doble discurso obradorista de austeridad republicana y su uso de vuelos de lujo, privados y salas VIP.

Fernández Noroña increpado en aeropuerto de Tijuana

El "senador del pueblo", como se auto denomina, fue descubierto por un ciudadano en la sala VIP del aeropuerto de Tijuana, Baja California, y fue cuestionado por la utilización de recursos públicos para esa clase de lujos.

"Tú tienes derecho a él, pero los luchadores e hijos del pueblo no tenemos derecho", respondió Fernández Noroña, quien es propietario de una mansión en Tepoztlán, Morelos, y dos camionetas de lujo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Respuesta y reacciones tras el cuestionamiento

Primero reconoció que los lujos y el salón VIP los paga con el dinero del pueblo. Después reculó y dijo que estaba ironizando.

"El diputado electo Fernández Noroña vino a Tijuana a ver temas 'sociales' pero lo suyo, lo suyo, es la vida VIP", escribió Oscar Vega, quien agregó que el legislador lo tiene bloqueado en X.