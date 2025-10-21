logo pulso
Segundo día de protestas en la UASLP

Segundo día de protestas en la UASLP

Fernández Noroña se separa temporalmente del Senado

El Senador Gerardo Fernández Noroña toma licencia para atender tareas fuera del país

Por El Universal

Octubre 21, 2025 01:22 p.m.
Fernández Noroña se separa temporalmente del Senado

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El senador Gerardo Fernández Noroña confirmó que a partir de este jueves se separará de su escaño por 12 días para atender tareas que requieren de tiempo completo.

En conferencia de prensa, el legislador explicó que viajará a Palestina este miércoles y regresará el 2 de noviembre.

