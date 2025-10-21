Fernández Noroña se separa temporalmente del Senado
El Senador Gerardo Fernández Noroña toma licencia para atender tareas fuera del país
CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El senador Gerardo Fernández Noroña confirmó que a partir de este jueves se separará de su escaño por 12 días para atender tareas que requieren de tiempo completo.
En conferencia de prensa, el legislador explicó que viajará a Palestina este miércoles y regresará el 2 de noviembre.
