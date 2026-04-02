Festival del Bosque de Chapultepec 2026 inicia con figura de Tláloc

CIUDAD DE MÉXICO, abril 2 (EL UNIVERSAL).- Con una enorme figura de

, el dios mexica de la lluvia, instalada en la célebre

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

, arrancó este jueves una nueva edición del, que este año lleva el nombre de "", en homenaje a uno de los recursos más indispensables: el agua.Entrey bailarinas con coloridos trajes, decenas de, ingresaron al pulmón más importante de la CDMX para disfrutar de la oferta cultural y artística que se ofrecerá durante este fin de semana.Al encabezar elInaugural, la jefa de Gobierno,, afirmó que este año, el festivala millones de personas "para ofrecer una alternativa de calidad, cultural, recreativa y formativa, que democratiza el acceso al tiempo libre", dijo.Señaló que serándistribuidas endel Bosque de Chapultepec, entre conferencias, experiencias inmersivas,y otras disciplinas."Invitamos a toda la, a los, a todos los visitantes, a los turistas que hoy están en la Ciudad de México, a este festival", afirmó.Tras presenciar unaen la, la mandataria capitalina, advirtió el "" que enfrenta la Ciudad de México respecto al agua, con zonas en las que no se ha logrado que el acceso a este líquido sea una realidad, a la vez que en otras partes de la capital, el exceso de precipitaciones provocan inundaciones.Ante la problemática, Brugada Molina resaltó que una de las primeras acciones de su administración fue la creación de la(Segiagua), y un aumento del 40% en los recursos destinados a este aspecto, en los últimos dos años. Resaltó que este año se haránde agua, drenaje y saneamiento por toda la capital.