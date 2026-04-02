Festival del Bosque de Chapultepec 2026 inicia con figura de Tláloc
El Festival Aqüifera en Chapultepec ofrece más de 400 actividades culturales y recreativas.
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CIUDAD DE MÉXICO, abril 2 (EL UNIVERSAL).- Con una enorme figura deTláloc , el dios mexica de la lluvia, instalada en la célebre Puerta de los Leones
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, arrancó este jueves una nueva edición del Festival del Bosque de Chapultepec, que este año lleva el nombre de "Aqüifera", en homenaje a uno de los recursos más indispensables: el agua.
Entre danzantes con penacho, zanqueros y bailarinas con coloridos trajes, decenas de familias, ingresaron al pulmón más importante de la CDMX para disfrutar de la oferta cultural y artística que se ofrecerá durante este fin de semana.
Al encabezar el corte de listón Inaugural, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, afirmó que este año, el festival abrirá sus puertas a millones de personas "para ofrecer una alternativa de calidad, cultural, recreativa y formativa, que democratiza el acceso al tiempo libre", dijo.
Señaló que serán más de 400 actividades distribuidas en 21 espacios del Bosque de Chapultepec, entre conferencias, experiencias inmersivas, teatro, danza y otras disciplinas.
"Invitamos a toda la ciudadanía, a los capitalinos, a todos los visitantes, a los turistas que hoy están en la Ciudad de México, a este festival Aqüifera", afirmó.
Tras presenciar una danza indígena en la Puerta de los Leones, la mandataria capitalina, advirtió el "doble desafío" que enfrenta la Ciudad de México respecto al agua, con zonas en las que no se ha logrado que el acceso a este líquido sea una realidad, a la vez que en otras partes de la capital, el exceso de precipitaciones provocan inundaciones.
Ante la problemática, Brugada Molina resaltó que una de las primeras acciones de su administración fue la creación de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua), y un aumento del 40% en los recursos destinados a este aspecto, en los últimos dos años. Resaltó que este año se harán 643 obras de agua, drenaje y saneamiento por toda la capital.
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