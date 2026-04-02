El Cigala llena Fundadores en el Festival de Primavera

El Cigala llena Fundadores en el Festival de Primavera

Reportan caída de avioneta en Huejotzingo, Puebla

El accidente ocurrió en la carretera San Mateo Capultitlán-Santa Ana Xalmimilulco, con atención inmediata de emergencias.

Por El Universal

Abril 02, 2026 02:49 p.m.
CIUDAD DE MÉXICO, abril 2 (EL UNIVERSAL).- El

Gobierno del Estado de Puebla
informó que, de forma preliminar, se reportó la caída de una aeronave

en la carretera San Mateo Capultitlán-Santa Ana Xalmimilulco, en el municipio de Huejotzingo.
A través de la red social X, señaló que la información sobre el accidente continúa en proceso de verificación.
Por su parte, la Coordinación General de Protección Civil y Gestión de Riesgo de Desastres del Estado dio a conocer que personal a su cargo se dirigió al sitio junto con cuerpos de emergencia para realizar las labores de verificación, control y mitigación de riesgos.
Horas después, la misma Coordinación de Protección Civil confirmó la caída de la aeronave y señaló que se trata de una avioneta modelo C172 misma que cayó en terrenos de cultivo a un costado del Parque Industrial San Miguel Quetzalcóatl, en la localidad de Santa Ana Xalmimilulco.
Mencionó que de acuerdo con la información preliminar, la aeronave despegó del Aeropuerto Internacional Hermanos Serdán con destino a Poza Rica.
En el sitio se confirmó el fallecimiento de tres personas, mientras que una más fue trasladada para recibir atención médica.

