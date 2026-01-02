FGR extrae caja negra tras descarrilamiento del Tren Interoceánico

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que continúa el desarrollo de las diligencias para la integración de la carpeta de investigación, tras el descarrilamiento de uno de los trenes que circulaba en el Corredor Interoceánico, a la altura del poblado de Nizanda, Oaxaca, donde fallecieron 14 personas y alrededor de 100 resultaron heridas, el domingo 28 de diciembre.

En un comunicado, la FGR resaltó que, bajo la conducción del Ministerio Público Federal (MPF), peritos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), con la participación de la Agencia Reguladora de Seguridad Ferroviaria, realizaron la extracción de información de la caja negra de la locomotora, la cual se encuentra resguardada en una bodega de indicios.

Indicó que, como parte del proceso de entrevistas, personal de la Policía Federal Ministerial (PFM) hizo entrega de la comparecencia del apoderado legal de Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, en la cual se aportaron indicios que fueron anexados a la indagatoria.

Asimismo, integrantes de la Fiscalía Federal en Oaxaca efectuaron gestiones con el objetivo de brindar las facilidades necesarias para la entrega del cuerpo de una persona fallecida en el Hospital Regional de Alta Especialidad del IMSS, con lo que sumaron 14 víctimas mortales.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

LEA TAMBIÉN Sheinbaum lamenta críticas por foto con herido del Tren Interoceánico Es lamentable que se utilice la imagen, dijo la Presidenta

Por otra parte, continúa la elaboración de los dictámenes periciales por parte de expertos de la AIC en materias de genética y química forense, informática, así como ingeniería civil, arquitectura y otras especialidades.

Además, se localizó en la zona de los hechos equipaje, al cual se le realiza el inventario correspondiente, y se trabaja de manera coordinada con el gobierno estatal, cuyo personal acudirá a los hospitales para que las víctimas que así lo deseen realicen su reclamación.

La FGR enfatizó que la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), en coordinación con la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), da seguimiento al estado de salud de las personas que permanecen hospitalizadas.

Asimismo, realiza trabajos para establecer contacto con las víctimas, tanto lesionados como ilesos, así como con los familiares de las personas fallecidas.

La dependencia subrayó que las diligencias realizadas con autoridades federales y estatales tienen como eje garantizar la reparación integral del daño a las víctimas y sus familias, así como el esclarecimiento de los hechos.