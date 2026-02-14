FGR investiga el caso de mineros

Ciudad de México.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este viernes que la Fiscalía mantiene una investigación "mucho más profunda" sobre el asesinato de cinco mineros vinculados a la empresa canadiense Vizsla Silver en el estado de Sinaloa, y señaló que no se descarta la extorsión como posible móvil del crimen.

"En particular, sobre este caso de los mineros, está haciendo la fiscalía la investigación para ver si fue un caso en efecto de extorsión, de amenaza y poder tomar todas las medidas necesarias", afirmó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

El martes pasado, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de México informó que, según las primeras declaraciones de los detenidos del caso, los 10 mineros secuestrados habrían sido confundidos con integrantes del grupo criminal ´Los Mayos´.

En ese sentido, la mandataria explicó que la versión inicial sobre la causa del secuestro proviene de declaraciones de detenidos, pero advirtió que no es concluyente.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Aquí el secretario de Seguridad (Omar García Harfuch) dio la información de que los detenidos habían dicho que habían confundido a los mineros con miembros de un grupo delincuencial. Esa es la información que él da, que es la declaración de los detenidos", dijo.

No obstante, la presidenta aclaró que el proceso continúa bajo investigación. "Evidentemente la fiscalía está haciendo una investigación mucho más profunda. No solamente se le va a creer al detenido de que esta fue la causa", añadió.