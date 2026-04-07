Fiscalía de EU imputa armadora ligada a cárteles
Celebra acciones de EU contra armadoras ligadas a cárteles
CIUDAD DE MÉXICO, abril 7 (EL UNIVERSAL).- Después de que la Fiscalía de Estados Unidos imputó a una armadora ligada con grupos de la delincuencia de México por apoyar a grupos "terroristas", la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró la acción.
En su conferencia mañanera de este martes 7 de abril en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo apuntó que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) analiza cómo incorporar esta acción a una demanda que sigue pendiente de su resolución.
"Qué bueno que haya por primera vez, realmente, una acción de este tipo", expresó.
"Está analizando la Secretaría de Relaciones Exteriores cómo incorporar esto a todavía una demanda que sigue pendiente de su resolución, porque es un acto muy importante en el proceso jurídico que se está llevando", dijo.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
La mandataria federal reiteró que su gobierno trabaja contra las drogas e insistió en que la administración de Donald Trump debe seguir avanzando para evitar el tráfico de armas a nuestro país.
no te pierdas estas noticias
